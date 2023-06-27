билайн бизнес позволит клиентам облачной АТС отслеживать эффективность своих рекламных кампаний

билайн бизнес представил новый сервис коллтрекинга, который позволит пользователям оценить эффективность своих рекламных кампаний. Он предоставит компаниям возможность измерять количество поступивших целевых звонков, собирать статистику о звонящих и защищать телефонные номера от спама.

Основное преимущество нового сервиса заключается в том, что клиентам больше не нужно использовать разные номера, их основные телефоны останутся неизменными. С помощью коллтрекинга происходит переадресация звонков на их номера, а сервис обеспечивает интеграцию с CRM-системами, автоматически загружая информацию о звонках клиентов. Таким образом, компании могут следить за продажами и собирать всю необходимую статистику.

Пользователи сервиса смогут также сравнивать рекламные каналы и анализировать количество звонков и заказов, полученных из разных источников. Это позволит им выбирать только эффективные площадки для продвижения своих товаров и услуг.

Сервис коллтрекинга разработан на основе передовых технологий, компании Callibri, специализирующейся на создании облачных инструментов аналитики рекламы для маркетологов и предпринимателей.

Облачная АТС от билайна — один из самых быстрорастущих игроков на этом рынке. Рост этого сегмента бизнеса компании в 2022 году составил 30% — это в два раза быстрее рынка . По данным аналитиков из «ТМТ Консалтинг», в 2022 году весь отечественный рынок виртуальных АТС вырос на 15,2% по сравнению с 2021 годом и составил 21,1 млрд руб.

Внедрение нового сервиса коллтрекинга от билайн бизнес позволит клиентам более эффективно управлять своими рекламными кампаниями, а также принимать основанные на статистике решения при выборе оптимальных каналов продвижения. Это даст возможность компаниям повысить свою конкурентоспособность и расширить собственную аудиторию.

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