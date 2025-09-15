Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ахлебининский Руслан
УПОМИНАНИЯ
Ахлебининский Руслан и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9053 16
|ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 447 14
|Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 1
|Yandex - Яндекс 8106 1
|ВТБ - Почта Банк 486 2
|Почта России ПАО 2213 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2936 1
|Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 458 1
|ВымпелКом - Callibri - Колибри 9 2
|ВТБ - Почта Банк Онлайн 33 1
|МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1494 1
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 662 1
|Шкиря Иван 3 2
|Лопатин Денис 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.