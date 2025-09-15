Разделы

Ахлебининский Руслан


УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 Альфа-Банк запустил авторизацию через Альфа ID в публичных Wi-Fi сетях Билайна 1
09.09.2024 Яндекс Такси внедрил сервис «Этикетка» от билайн бизнес для поддержки HR-процессов 1
19.07.2024 50 млн вызовов с «Этикеткой» совершили компании-клиенты билайн бизнес 1
09.07.2024 Забрендировать звонки с «Этикеткой» теперь можно в Облачной АТС «Билайн Бизнес» 1
09.07.2024 Возможность забрендировать звонки с «Этикеткой» скоро появится для абонентов Облачной АТС билайн бизнес 1
21.05.2024 билайн бизнес добавил «МультиЧат» Callibri в «Облачную АТС» 1
14.05.2024 билайн бизнес запустил коробочное решение «Мобильный ID. Аутентификация» 1
25.01.2024 билайн интегрирует мультитрекинг Callibri в свою виртуальную АТС 1
22.01.2024 Сервис «Этикетка» от билайн стал доступен бизнесу, который пользуется услугами телефонии других операторов 1
08.12.2023 Аудиобейджи от билайн бизнес стали проектом года на премии «Время инноваций» 1
01.11.2023 билайн запустил обновленную речевую аналитику звонков для бизнеса 1
24.10.2023 билайн бизнес настроил Wi-Fi в аэропорту Шереметьево 1
17.10.2023 «Почта банк» увеличил продажи на 15% с помощью «умных бейджей» 1
20.09.2023 билайн бизнес запустил приложение для звонков через интернет 1
11.08.2023 Руслан Ахлебининский, «Вымпелком»: Живое общение остается одним из самых эффективных каналов продаж 1
04.04.2019 «Билайн» запустил новые спутниковые каналы для бизнеса, покрывающие связью всю Россию 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Ахлебининский Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9053 16
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 447 14
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 1
Yandex - Яндекс 8106 1
ВТБ - Почта Банк 486 2
Почта России ПАО 2213 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2936 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 458 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25247 8
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1146 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22399 6
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 930 6
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 320 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3080 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5020 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16705 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12707 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7344 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7825 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25508 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12796 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9537 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8009 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3227 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4192 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2257 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11925 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12690 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5361 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1658 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3651 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2744 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 747 2
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 61 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14240 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4261 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28606 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7120 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3899 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 549 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2914 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3046 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2675 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2749 1
ВымпелКом - Callibri - Колибри 9 2
ВТБ - Почта Банк Онлайн 33 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1494 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 662 1
Шкиря Иван 3 2
Лопатин Денис 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 6
Израиль 2776 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44995 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 732 1
Россия - УФО - Свердловская область 1671 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2041 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 514 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17817 1
Европа 24511 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2412 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6670 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25399 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5182 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50287 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3709 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11523 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19844 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5488 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7795 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10444 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 342 1
Экономический эффект 1160 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2096 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11286 1
Английский язык 6823 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5238 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2806 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1786 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9386 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4345 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 310 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1805 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2216 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1715 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3644 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14658 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1381 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5947 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 984 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 185 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 127 1
