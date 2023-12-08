Разделы

Телеком
|

Аудиобейджи от билайн бизнес стали проектом года на премии «Время инноваций»

7 декабря 2023 г. на церемонии вручения 13-й премии «Время инноваций» аудиобейджи и платформа аудиоаналитики от билайн бизнес объявлены проектом года в номинации «Розничные услуги и торговля».

Аудиобейдж от билайн — это компактное устройство, которое ведёт качественную аудиозапись даже в шумных помещениях, а затем передаёт информацию в облачное хранилище, где происходит распознавание и анализ речи. В результате руководитель магазина, банковского офиса или, например, многофункционального центра (МФЦ) может быстро оценить, насколько его сотрудники соблюдают стандарты общения с посетителями, найти лучшие практики и повысить качество обслуживания и продажи.

Например, по итогам пилотных проектов в поликлиниках, где использовались аудиобейджи, посетителям на 17% чаще сообщали о вакцинации и диспансеризации, в Почта Банке — отметили рост продаж своих продуктов на 15%; а в банке «Открытие» — продажи кредитных карт увеличились на треть.

При использовании аудиобейджей компании-клиенты билайн бизнес предупреждают посетителей о том, что ведётся аудиозапись и самостоятельно анализируют соблюдение принятых стандартов речи с помощью программного обеспечения. билайн бизнес данные не получает.

«Мы очень рады, что экспертное жюри высоко оценило эффективность внедрения аудиобейджей и платформы аудиоаналитики билайн бизнес. Это действительно удобный инструмент для повышения не только бизнес-показателей, но и удовлетворённости посетителей розничных сетей. Мы также благодарны нашим клиентам за вовлечённость в пилотные проекты и большую заинтересованность в дальнейшем масштабировании использования речевой аналитики по всей России», — прокомментировал Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО «ВымпелКом».

Премия «Время инноваций» вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке, развитию инноваций в разных сферах.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru

erid:LatgBYdYd

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Тихомиров, CUSTIS: Банки могут составить реальную конкуренцию ИТ-компаниям в создании конечных цифровых продуктов для других отраслей

«Роснефть» создала своего оператора сотовой связи

Сергей Никитин, «Газинформсервис»: Пришло время перейти от простой автоматизации процессов ИБ к осознанному стратегическому сотрудничеству

Освобожденных от армии ИТ-шников станет больше. В список добавят новые специальности

Как автоматизировать процесс обеспечения непрерывности бизнеса

Операторам связи придумали новую кару за пропуск мошеннических вызовов. Власти могут лишить их лицензии

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Гаджеты для новогоднего настроения: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники 2023 года: выбор ZOOM

Обзор моноблока Digma Pro AiO 27i: качественное решение для дома и офиса

Показать еще

Наука

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты
Показать еще