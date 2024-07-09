Забрендировать звонки с «Этикеткой» теперь можно в Облачной АТС «Билайн Бизнес»

«Билайн Бизнес» интегрировал в свою Облачную АТС сервис идентификации вызовов «Этикетка», благодаря которому компании могут вместе с номером передавать на экраны телефонов вызываемых абонентов дополнительные данные, например, название бренда и цель звонка. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Настроить этикетку можно за пять минут: достаточно выбрать номер и имя, а также приложить документы для подтверждения прав использования указанной информации при звонках. Обязательная проверка дополнительных данных, а также собственная технология для их передачи вместе с номером телефона при вызове ― главные особенности сервиса «Этикетка» от «Билайн Бизнес». Благодаря такому подходу абоненты могут доверять информации, которая отображается на их устройствах.

Как показывает опыт компаний-клиентов «Билайн Бизнес», при использовании сервиса «Этикетка» увеличивается уровень контактности, при этом общение с клиентами проходит более лояльно, чем в случае, когда вызывающий номер не определён. При этом возможность и способ отображения дополнительной информации о компании-заказчике зависит от модели устройства вызываемого абонента, использования сервисов АОН/антиАОН, а также наличия соглашения с другими операторами.

Подключение сервиса «Этикетка» в личном кабинете Облачной АТС «Билайн Бизнес» доступно на всех тарифных планах. Нужно выбрать номер, к которому будет привязана этикетка, указать желаемое «имя», подгрузить документы подтверждающие права на использование информации в «Этикетке» и отправить заявку. Подключение занимает до трех рабочих дней, если «Этикетка» используется для звонков абонентам «Билайна», и до семи дней ― при звонках абонентам партнерских сетей.

Директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО «ВымпелКом» Руслан Ахлебининский: «Интеграция сервиса «Этикетка» расширяет возможности для пользователей Облачной АТС. Теперь в едином интерфейсе можно не только управлять всей телефонией компании, использовать технологии речевой аналитики или, например, определять эффективность рекламных кампаний, но и забрендировать исходящие вызовы своим клиентам. У добросовестных компаний появилась возможность самостоятельно определять, что, кроме номера, увидят абоненты на экране во время вызова».