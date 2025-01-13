UIS Unique Intelligent Services CoMagic Новосистем
UIS и организации, системы, технологии, персоны:
|Щукин Дмитрий 3 3
|Востриков Юрий 70 2
|Ивлев Александр 20 1
|Осетров Ярослав 5 1
|Колядинцев Игорь 1 1
|Мельников Глеб 3 1
|Васильев Святослав 1 1
|Кудинов Дмитрий 6 1
|Бар-Бирюкова Мария 94 1
|Мошкович Вадим 4 1
|Красносельский Алексей 1 1
|Скулова Ольга 11 1
|Петин Павел 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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