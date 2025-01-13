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UIS Unique Intelligent Services CoMagic Новосистем

UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем


13.01.2025 С какими показателями российский диджитал-рынок встречает 2025 год? 1
29.10.2024 UIS автоматизировала клиентские процессы в CRM на базе BPMSoft 1
12.02.2024 Онлайн-школа «Тетрика» перевела телемаркетинг на Naumen Contact Center SaaS 1
05.12.2023 Компания UIS представила сервис омниканальных коммуникаций 1
04.10.2023 BPMSoft развивает инструментарий для клиентоцентричных коммуникаций 1
09.08.2023 UIS и CoMagic объединяются для создания единой системы управления коммуникациями 3
10.04.2023 OCS Distribution расширяет портфель решений для резервного копирования 1
20.07.2018 Dental Cloud интегрировала телефонию UIS в облачную платформу автоматизации стоматологии 1
13.11.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала работу с абитуриентами в школе «Летово» 1
19.07.2017 Amber CRM интегрирована с телефонией UIS 1
22.03.2017 Платформа Amber включена в Единый реестр российского ПО 1
12.12.2016 «РосБизнесСофт» интегрировала свою CRM с виртуальной АТС UIS 1
05.12.2016 «Хок Хаус Интегрэйшн» начал интеграцию Amber CRM с телефонией UIS 1
07.10.2015 UIS расширил географию регионального покрытия 1
06.10.2014 CoMagic теперь интегрируется с «Яндекс.Метрикой» в автоматическом режиме 1
23.06.2014 Сервис CoMagic интегрирован с платформой Adobe AdLens 1
03.06.2014 Сервис CoMagic интегрирован с системой управления контекстной рекламой Alytics 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

UIS и организации, системы, технологии, персоны:

Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 33 3
UniSender Software 17 2
Yandex - Яндекс 7339 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
Google LLC 11775 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Telegram Group 1983 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Dental Cloud - Дентал Клауд 9 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Broadcom - VMware 2359 1
Vinchin Technology 5 1
Sangfor Technologies 11 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Adobe Systems 1549 1
ZStack 3 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Onellect - Технологии автоматизации бизнеса 3 1
Naumen - Наумен 625 1
Ланит Омни 65 1
Calltouch - Колтач Солюшнс 20 1
Roistat 12 1
VK - Учи.ру - Тетрика 12 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 6
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 443 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
OpenStack 488 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
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KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 1
Call-tracking - колл-трекинг, отслеживание телефонных звонков 40 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 750 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 705 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 102 3
Hawk House - Amber CRM 21 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 2
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Телефонные Системы IP ATC Oktell 35 1
Dental Cloud DentalTap - сервис автоматизации врачебной практики 4 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 1
Huawei FusionCompute 2 1
Red Hat oVirt 41 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 126 1
Red Hat Virtualization Suite - RHV 15 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
Citrix XenServer 94 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Vinchin Backup & Recovery 5 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
Microsoft Office 3734 1
ВымпелКом - Callibri - Колибри 9 1
Щукин Дмитрий 3 3
Востриков Юрий 70 2
Ивлев Александр 20 1
Осетров Ярослав 5 1
Колядинцев Игорь 1 1
Мельников Глеб 3 1
Васильев Святослав 1 1
Кудинов Дмитрий 6 1
Бар-Бирюкова Мария 94 1
Мошкович Вадим 4 1
Красносельский Алексей 1 1
Скулова Ольга 11 1
Петин Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
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Россия - УФО - Курганская область - Курган 251 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 210 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 125 1
Казахстан - Республика 5525 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Образование в России 2190 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 260 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
PC Magazine - PCMag 89 1
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Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 10 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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