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Компания UIS представила сервис омниканальных коммуникаций

UIS, система управления коммуникациями в маркетинге и продажах, презентовала новый сервис для бизнеса UIS Omni, который позволяет объединить все текстовые и голосовые коммуникации с клиентом в одном окне. Тестовая версия сервиса была запущена в мае 2023 г. В октябре 2023 г. период тестирования был успешно завершен и решение было презентовано рынку. Об этом CNews сообщили представители UIS.

Сервис позволяет: через одно окно общаться с клиентом по всем каналам коммуникации: звонки, текстовые и голосовые сообщения, мессенджеры, социальные сети и маркетплейсы; в рамках одного окна легко переключаться между каналами, например, по завершении звонка отправить в мессенджер файл или зафиксировать договоренности; контролировать качество работы менеджеров по продажам во всех каналах коммуникации с клиентом; сократить потерю обращений и быть уверенным, что на все обращения клиентов поступил ответ; отслеживать источники всех обращений, в том числе WhatsApp, и передавать данные в CRM.

«В среднем около половины коммуникаций менеджер-клиент сейчас происходит в текстовом формате, — сказал Дмитрий Щукин, генеральный директор UIS, — Поэтому мы постарались предложить решение, которое позволит компании не обрабатывать текстовые сообщения по остаточному принципу, а распространить на них выверенный и хорошо отработанный алгоритм работы со звонками».

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бизнес-коммуникации

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UIS — система, включающая в себя сервисы IP-телефонии, виртуальной АТС, текстовых коммуникаций, коллтрекинга, сквозной аналитики и др. Сервисы компании делают измеримыми бизнес-процессы от привлечения клиента до дальнейшей работы на всех этапах воронки. На рынке компания более 20 лет, ее услугами пользуются более 25 тыс. клиентов.

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