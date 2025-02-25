Onellect Технологии автоматизации бизнеса
Onellect — российская ИТ-компания, основные усилия которой сосредоточены в области внедрения цифровых технологий, автоматизации бизнес-процессов, заказной разработки web-приложений, ИТ-консалтинга и развертывания облачных сервисов.
Onellect и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Lansoft - Лансофт 49 2
|ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 223 1
|1С 8272 1
|UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 17 1
|Cleverics - Клеверикс 37 1
|GreenData - Гриндата 31 1
|Reffection 1 1
|Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 110 2
|Cleverics - Altevics ESM-система 8 1
|ELMA 365 Low-code BPM 113 1
|1С:ERP Управление предприятием 561 1
|Microsoft Office 3757 1
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