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Onellect Технологии автоматизации бизнеса

Onellect - Технологии автоматизации бизнеса

Onellect — российская ИТ-компания, основные усилия которой сосредоточены в области внедрения цифровых технологий, автоматизации бизнес-процессов, заказной разработки web-приложений, ИТ-консалтинга и развертывания облачных сервисов.

 


25.02.2025 Onellect автоматизировал полный цикл продаж на платформе ELMA365 для компании Usystems 1
03.12.2024 Компания Reffection успешно завершила миграцию на BPMSoft 1
29.10.2024 UIS автоматизировала клиентские процессы в CRM на базе BPMSoft 1
16.09.2024 Организация поддержки клиентов компании с перспективой расширения и на поддержку внутренних сотрудников 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Onellect и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - Лансофт 49 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 223 1
8272 1
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 17 1
Cleverics - Клеверикс 37 1
GreenData - Гриндата 31 1
Reffection 1 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10290 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3563 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12817 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12599 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1208 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6845 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11452 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1914 1
Управление финансами - Financial management 609 1
Оповещение и уведомление - Notification 4676 1
Маршрутизация - Routing 503 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 121 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1902 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 439 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 558 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2513 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6197 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4755 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5755 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2235 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1168 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4722 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2899 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 743 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 148 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11125 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2082 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10164 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 278 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 110 2
Cleverics - Altevics ESM-система 8 1
ELMA 365 Low-code BPM 113 1
1С:ERP Управление предприятием 561 1
Microsoft Office 3757 1
Илюхин Максим 8 1
Боколяр Константин 1 1
Востриков Юрий 70 1
Альтергот Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 3
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 258 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2200 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8565 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4861 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7881 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5460 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1627 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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