Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180678
ИКТ 14050
Организации 10910
Ведомства 1483
Ассоциации 1043
Технологии 3490
Системы 26032
Персоны 77747
География 2910
Статьи 1539
Пресса 1237
ИАА 711
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2693
Мероприятия 865

Бызов Борис


УПОМИНАНИЯ


13.08.2025 Usystems автоматизировала полный цикл продаж с помощью ELMA365 CRM 1
25.02.2025 Onellect автоматизировал полный цикл продаж на платформе ELMA365 для компании Usystems 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бызов Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Usystems - Юсистемс 2 2
Onellect - Технологии автоматизации бизнеса 7 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 247 1
8657 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10966 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 583 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2708 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25325 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13025 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32695 1
ELMA 365 Low-code BPM 140 1
1С:ERP Управление предприятием 659 1
Россия - РФ - Российская федерация 151933 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 289 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9555 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще