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Индексная книга (каталог) CNews*
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Альтергот Андрей

СОБЫТИЯ


21.09.2026 Архитекторы «Аметист» прошли сертификацию Claude Certified Architect от Anthropic 1
16.09.2024 Организация поддержки клиентов компании с перспективой расширения и на поддержку внутренних сотрудников 1
23.07.2014 «Сургутнефтегаз»: Какой должна быть сеть в крупной корпорации 1
15.12.2003 НР решился на региональную экспансию в России 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Альтергот Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5907 2
Сургутнефтегаз - СургутАСУнефть 3 1
Onellect - Технологии автоматизации бизнеса 14 1
SAP SE 5626 1
Microsoft Corporation 25851 1
Oracle Corporation 7100 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
ESG - Enterprise Strategy Group 270 1
Inline Group - Инлайн Груп 106 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 1
Cleverics - Клеверикс 41 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
GreenData - Гриндата 91 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54552 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33810 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6782 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26219 2
Управляемость - Manageability 2333 1
Оповещение и уведомление - Notification 6081 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10816 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23478 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3917 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2350 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13256 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13056 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3214 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5015 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1642 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 231 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28497 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7297 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1118 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2268 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36624 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 844 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3401 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 972 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 214 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6407 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 604 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3248 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4435 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8742 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 840 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7805 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6892 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4592 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2538 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4682 1
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 59 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14097 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2452 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 808 1
Cleverics - Altevics ESM-система 11 1
HP Adaptive Enterprise - HP Adaptive Optimization 4 1
Intel x86 - архитектура процессора 2183 1
Microsoft Windows 16980 1
Intel Itanium 649 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 1
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
Microsoft WSS - Microsoft Windows Storage Server 29 1
Распопов Алексей 50 1
Дудко Александр 1 1
Ералев Евгений 4 1
Бабчик Владимир 1 1
Зиза Александр 1 1
Боколяр Константин 3 1
Hilmar Lorenz - Хилмар Лоренц 24 1
Размахаев Сергей 49 1
Столяров Александр 33 1
Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
Ромашкин Алексей 16 1
Волянский Денис 6 1
Князев Роман 9 1
Емельянов Виктор 8 1
Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 167805 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19702 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2902 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47942 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2552 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4526 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3367 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3063 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3229 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 539 1
Украина 7947 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 368 1
Россия - Восточная Сибирь 310 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 74 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6221 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12406 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5796 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1502 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21923 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58253 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2777 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18321 1
Энергетика - Energy - Energetically 5937 1
IDC - International Data Corporation 4998 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8662 1
Gartner - Гартнер 3669 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4066 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 469 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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