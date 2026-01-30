Разделы

Емельянов Виктор


СОБЫТИЯ


30.01.2026 СПБ и QRate объединяют усилия для развития квантовых коммуникаций 1
26.03.2014 «Балтбет» доверил Maykor обслуживание контрольно-кассовой техники более чем в 190 городах России 1
24.01.2005 HP всё больше врастает в Россию 1
20.01.2004 Hewlett-Packard расширяет бизнес в регионах 1
20.01.2004 Hewlett-Packard расширяет бизнес в регионах 1
15.01.2004 НР назначил представителя в Сибири и на Дальнем Востоке 1
15.12.2003 НР решился на региональную экспансию в России 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Емельянов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5767 4
SAP SE 5454 3
Oracle Corporation 6896 3
ESG - Enterprise Strategy Group 253 3
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 3
Нонолет-КиТ - Нонолет – Компьютеры и Телекоммуникации 29 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 2
HP - Hewlett-Packard 3644 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 2
Microsoft Corporation 25315 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1449 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 311 1
БалтБет БК - букмекерская контора 7 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 912 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31934 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7325 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3405 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73664 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 815 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2456 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 571 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2461 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3738 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 29 1
Stafory - робот Вера 355 2
HP Adaptive Enterprise - HP Adaptive Optimization 4 1
Intel x86 - архитектура процессора 1991 1
Microsoft Windows 16411 1
Intel Itanium 641 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 169 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 313 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
Microsoft WSS - Microsoft Windows Storage Server 29 1
Гурова Вера 13 3
Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 2
Булгаков Олег 2 2
Зелюзинский Николай 2 2
Грибов Владимир 31 2
Зезюлинский Николай 23 2
Кожевников Дмитрий 18 2
Альтергот Андрей 3 1
Распопов Алексей 49 1
Ералев Евгений 4 1
Зиза Александр 1 1
Hilmar Lorenz - Хилмар Лоренц 24 1
Размахаев Сергей 44 1
Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
Ромашкин Алексей 15 1
Волянский Денис 6 1
Князев Роман 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 158036 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2984 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2693 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46029 3
Россия - СФО - Новосибирск 4691 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53549 2
Европа 24671 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18762 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4313 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2935 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14529 2
Европа Западная 1492 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Камышин 23 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 60 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3304 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3203 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 508 1
Украина 7808 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1247 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1249 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 456 1
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 54 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 3
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 94 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5893 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
IDC - International Data Corporation 4943 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
Gartner - Гартнер 3616 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 427 1
