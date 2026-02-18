Разделы

Россия ЮФО Волгоградская область Камышин

Россия - ЮФО - Волгоградская область - Камышин

СОБЫТИЯ


18.02.2026 МТС усилила мобильную инфраструктуру на ключевой магистрали Поволжья 1
01.10.2024 Россиянам отключат мобильные приложения Сбербанка на iPhone. Кого это коснется. Опрос 1
15.04.2024 Для волгоградцев с домашними животными открыли pet-friendly магазины МТС 2
24.01.2024 МТС объединила сеть электрозаправочных станций Волгоградской области 1
03.08.2023 МТС на 50% увеличила скорости мобильного интернета в Волгоградской области 1
09.08.2016 «ТТК-Волга» в первом полугодии увеличил базу абонентов ШПД 1
17.06.2015 «Ростелеком» с начала года построил более 30 тыс. портов ШПД по технологии ETTH в Волгоградском регионе 1
10.04.2015 «Ростелеком» построил более 22 тыс. портов ШПД по технологии ETTH в Волгоградской области 1
12.12.2014 «Ростелеком» подключил по «оптике» более 40 тыс. домохозяйств в Волгоградской области 1
21.08.2014 МТС включила 4G в Волгоградской области 1
26.03.2014 «Балтбет» доверил Maykor обслуживание контрольно-кассовой техники более чем в 190 городах России 1
07.02.2014 Для выдачи 2,5 млн УЭК к 2015 г. понадобится более 900 млн руб. 1
19.02.2013 «Ростелеком» подключил по технологии ETTH более 1300 многоквартирных домов Волгоградской области 1
23.12.2011 В Волгоградской области открылся новый МФЦ по предоставлению госуслуг 1
06.12.2010 «АМТ-Груп» построила мультисервисную сеть для медиа-холдинга «Бизнес системы» 3
02.09.2009 Костя Цзю остался в восторге от ГЛОНАСС 1
13.01.2009 Администрация Волгоградской области внедряет космические технологии 1
02.12.2008 «Волгоградский речной порт» управляет ТОиР с помощью TRIM 1
29.04.2008 «Сеть компьютерных клиник» открыла 12 новых филиалов в России 1
21.04.2008 «Синтерра» соединила Южный и Приволжский федеральные округа 1
21.03.2008 СМАРТС и «МСС-Поволжье» договорились об обмене оптическими волокнами 1
23.10.2007 Онлайн-конференция: ИТ-стратегия Русского Банка Развития 1
31.01.2005 Сбербанк построит беспроводную сеть в Волгоградской области 1
01.10.2002 "Би Лайн GSM" начинает работать в Волгограде 1

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10428 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14662 4
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 262 2
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 29 1
Унико 1 1
Cisco Systems 5238 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
Apple Inc 12763 1
9118 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9250 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
AMT Group - АМТ-Груп 353 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 311 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 1
Google LLC 12351 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 123 1
InfiNet Wireless - Инфинет 62 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 516 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 41 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8315 3
Камышинский речной порт 2 1
Текстиль Поволжье ХБК Камышин 1 1
ВРП - Волгоградский речной порт 2 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Cisco Systems Capital - Cisco Capital - Сиско Кэпитал СНГ 19 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
БалтБет БК - букмекерская контора 7 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
Сталинградская битва Музей-заповедник 5 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3155 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3578 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73938 7
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2217 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9616 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57606 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2187 4
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 100 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8479 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4031 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5795 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9473 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17207 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4856 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2265 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12312 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8834 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13099 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11202 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9517 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4700 2
Управляемость - Manageability 1966 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12431 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6229 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8998 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6288 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4157 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 958 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1677 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16687 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4072 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8955 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2268 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2093 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9732 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1005 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1317 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 434 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2461 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5900 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7407 1
Google Android 14832 1
Apple iOS 8329 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3461 1
Apple - App Store 3020 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5932 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2904 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 855 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1544 1
Google Android Package Kit - APK 265 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 530 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 132 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 705 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5141 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 1
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 49 1
GeoEye IKONOS 110 1
Scanex Web GeoMixer 12 1
VK RuStore - Рустор 534 1
Сахарова Наталья 83 3
Юшкин Сергей 9 2
Казарцева Ирина 1 1
Никифоров Николай 1137 1
Попов Сергей 152 1
Сахаров Александр 89 1
Оголь Елена 24 1
Гурко Александр 136 1
Аскинадзе Станислав 10 1
Емельянов Виктор 7 1
Сироткин Дмитрий 1 1
Гусаров Кирилл 4 1
Дикушкин Николай 4 1
Писаренко Николай 4 1
Орлов Артем 2 1
Цзю Константин 2 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1133 14
Россия - ЮФО - Волгоградская область 852 14
Россия - РФ - Российская федерация 158624 11
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 129 8
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Урюпинский район - Урюпинск 15 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Жирновск 6 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Калачёвский район - Калач-на-Дону 9 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Николаевский район - Николаевск 12 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2950 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 904 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Среднеахтубинский район - Средняя Ахтуба 10 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Палласовка 5 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1312 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2446 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1460 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 447 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 439 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Котово 4 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Фролово 8 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тимашевск 22 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград - Мамаев курган 15 1
Россия - Краснослободск 14 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 62 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Ахтубинск 28 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Вольск 19 1
Армения - Республика 2387 1
Беларусь - Белоруссия 6087 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8236 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4330 1
Россия - СФО - Новосибирск 4710 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3429 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 758 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2245 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1718 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1458 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 482 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 793 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 731 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51385 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26054 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55128 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7371 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20440 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6791 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5979 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8391 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17446 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2670 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10771 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4341 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3807 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6387 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11792 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2313 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 630 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4427 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5921 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6268 1
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 89 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11456 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15277 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5741 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32008 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6150 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8166 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7005 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6379 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6425 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8553 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 691 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 1
Царьград - телеканал 29 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
