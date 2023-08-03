МТС на 50% увеличила скорости мобильного интернета в Волгоградской области

Цифровая экосистема МТС объявляет об увеличении скорости мобильного интернета в среднем на 50% в населенных пунктах Волгоградской области. Значительное ускорение 4G стало возможным благодаря комплексной программе рефарминга сети в регионе, которое затронуло более 330 базовых станций. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы по апгрейду сети проводились в течение полугода и позволили нарастить скорости в самых загруженных, с точки зрения трафика, локациях региона. Наиболее заметным стало ускорение сети в Волгограде, Волжском, Камышине и Фролово. Кроме того, значительный прирост скорости интернета отмечен и на территории популярной туристической локации региона – Волго-Ахтубинской поймы, где в конце июля началась пора цветения лотосов. В результате перевода частот 2100 МГц, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт мобильной связи 4G, скорость передачи данных выросла в среднем на 50%, а также улучшилось покрытие на местности и проникновение сигнала внутри зданий. Увеличение зоны LTE-покрытия также позволило расширить доступ абонентов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE, которая дает возможность волгоградцам одновременно звонить и пользоваться интернетом, а также заметно повышает качество голоса собеседника.

«Мы планомерно работаем над качеством и скоростью передачи данных в регионе. За последние два года мы полностью заменили все оборудование на сети МТС, в начале года завершили первый этап рефарминга диапазона 1800 МГц, увеличив скорость мобильного интернета в 1,6 раза во всей области, а сейчас подвели итоги рефарминга диапазона 2100 МГц. В условиях, когда потребление интернет-трафика стремительно растет, рефарминг — наиболее эффективный способ модернизации мобильных сетей. Он позволяет куда более рационально использовать ресурсы и улучшать инфраструктуру, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Ранее МТС полностью обновила сеть в Волгоградской области, увеличив скорость интернета во всех районах области в 1,6 раза. Это стало возможным в результате того, что МТС обновила телеком-оборудование и завершила работы по переводу базовых станций в LTE частотного диапазона 1800 МГц (рефармингу). Масштабная модернизация проходила в несколько этапов в течение двух лет. На первом этапе МТС заменила телеком-оборудование в Волгограде и Волжском, далее обновление базовых станций поэтапно затронуло всю область.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.