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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЮФО Волгоградская область Котово

Россия - ЮФО - Волгоградская область - Котово

СОБЫТИЯ


02.10.2026 МТС запустила 5G во Всеволожске 1
29.07.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи компании «СГ-транс» 1
12.12.2014 «Ростелеком» подключил по «оптике» более 40 тыс. домохозяйств в Волгоградской области 1
19.02.2013 «Ростелеком» подключил по технологии ETTH более 1300 многоквартирных домов Волгоградской области 1
12.08.2003 За июль "ВымпелКом" ввел в эксплуатацию 56 новых базовых станций в Москве и области 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11037 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 264 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2154 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9564 1
Автоцентр Кунцево - Кунцево ТЦ 1 1
Вектор Рейл - СГ-транс 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 100 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2269 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8741 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5943 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4063 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2265 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 809 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1888 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54741 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Юшкин Сергей 9 1
Дубов Владислав 1 1
Брицын Константин 1 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Николаевский район - Николаевск 13 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 929 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1215 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 134 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48050 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Палласовка 5 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Жирновск 6 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Камышин 25 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Среднеахтубинский район - Средняя Ахтуба 10 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5522 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 171 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 99 1
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 111 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 231 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 133 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 116 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 693 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 69 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Петров Вал 4 1
Россия - Курьяново 7 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кириши 25 1
Россия - Краснослободск 18 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Туймазинский район - Туймазы 25 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ликино-Дулёво 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 168339 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8686 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3072 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2335 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 711 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1336 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Фролово 10 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 988 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 718 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 767 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18389 2
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 35 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 614 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22012 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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