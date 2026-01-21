Разделы

Россия ПФО Башкортостан Туймазинский район Туймазы

Россия - ПФО - Башкортостан - Туймазинский район - Туймазы

СОБЫТИЯ


21.01.2026 «МегаФон» улучшил связь в зеленой зоне Туймазов в Башкирии 2
07.08.2025 Более 1500 сельчан Башкортостана получили связь в рамках федеральной программы 1
20.09.2023 В городах и селах Башкирии ускорили мобильный интернет 1
20.09.2022 «Мегафон» ускорил интернет в селах и деревнях Башкирии 1
25.01.2018 Хакеры на миллионы ограбили российский почтамт 1
08.06.2016 МТС в Башкирии расширила и ускорила сеть LTE-1800 1
28.01.2016 МТС с начала 2015 г. увеличила количество базовых станций LTE в Башкортостане более чем в 2,5 раза 1
02.09.2015 МТС улучшила качество связи в 135 населенных пунктах Башкирии 1
29.07.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи компании «СГ-транс» 1
23.07.2015 Видеоконференцсвязь от TrueConf объединила таможенные посты Республики Башкортостан 1
09.04.2015 МТС вложит 2 млрд руб. в развитие телеком-отрасли Республики Башкортостан 1
06.04.2015 МТС запустила сеть 4G в 150 населенных пунктах Башкирии 1
26.08.2014 С начала года МТС в Башкирии запустила более 160 базовых станций 1
22.04.2014 МТС запустила собственную сеть LTE в Башкирии 1
09.09.2011 УК «Аструм» автоматизировала бюджетирование и финансовый учет с помощью БИТ 1
16.03.2011 КАМАЗ потратил 300 млн руб. на SAP 1
27.10.2010 «Ситроникс» подвел итоги первого года работы в Башкортостане 1
25.03.2010 Количество абонентов сети 3,5G «МегаФона» в Республике Башкортостан превысило 100 тыс. 1
25.05.2009 Геннадий Гацко: Именно сейчас машиностроение остро нуждается в ИТ 1
25.12.2008 Николай Красилов: В условиях кризиса роль ИТ неизмеримо возрастает 1
17.07.2008 «Галактику ERP» внедрили на «Туймазинском заводе автобетоновозов» 4
30.07.2007 «Туймазинский завод автобетоновозов» управляет бизнесом с «Галактикой ERP» 3
11.04.2003 "МегаФон" в Башкирии: 100 тыс.абонентов 1
03.10.2002 Башкортостан стал тридцатым регионом единой сети "Би Лайн GSM" 1

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14439 7
МегаФон 10008 6
Галактика - Корпорация 1509 4
SAP SE 5448 2
9067 2
Юнисофт 9 1
Samsung Electronics 10670 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3314 1
Huawei 4250 1
Apple Inc 12687 1
LG Electronics 3682 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 1
ZTE Corporation 776 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1592 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9222 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Sony 6639 1
TrueConf - ТруКонф 428 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1541 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 916 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 243 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 127 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1382 1
Микротест 280 1
SWR ГК - SolidWorks Russia - Солидворкс Россия 9 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
Технологии Будущего 158 1
Ситроникс Башкортостан 12 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм 89 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
ТюмБИТ ГК - ТюмБИТ-АСУ 16 1
СМАРТС Уфа-GSM 10 1
Интелком 22 1
Ростех - Завод имени М. И. Калинина 3 1
ТОЭЗГП - Тюменский Опытно-Экспериментальный Завод Геофизического Приборостроения 2 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 4
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 4
КамАЗ ТЗА - Туймазинский завод автобетоновозов 5 3
Речицкий метизный завод 1 1
Банана-Мама - Banana-Mama 12 1
Тюменский РМЗ - Тюменский ремонтно-механический завод 1 1
Стройдетали - Вилейский завод стройдеталей 1 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 529 1
X5 Group - Перекрёсток 608 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Транснефть 324 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 76 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 72 1
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 11 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
РЭПХ - РЭП Холдинг - Российский энергомашиностроительный холдинг - РЭП инжиниринг - Росэлектропром Холдинг 9 1
КамАЗ Металлургия 6 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
Глубокский мясокомбинат 2 1
Лента - Монетка - торговая сеть 60 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12958 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4988 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73583 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9403 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34037 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7315 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1100 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1437 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8961 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7430 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1669 2
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 227 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13374 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1288 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 258 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 426 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Управление финансами - Financial management 634 2
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 76 1
MRP - Manufacturing Resource Planning - Планирование производственных ресурсов - Material requirements planning - Планирование потребности в материалах 118 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 901 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2373 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 140 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 4
МТС 3G-сеть 121 2
Галактика Машиностроение 4 2
Галактика Прогресс 1 1
Галактика Старт 1 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 202 1
Apple iPhone 6 4861 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 928 1
Dassault Systemes - SolidWorks 126 1
Pokemon Go 80 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 481 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
SAP for Automotive - mySAP Automotive 6 1
Галактика BI - Галактика Business Intelligence 6 1
МТС ВОЛС 19 1
Infor - SSA Global Technologies 27 1
Коротин Павел 31 6
Байгильдин Дамир 36 2
Брицын Константин 1 1
Мартынов Владислав 113 1
Красилов Николай 19 1
Адушев Дмитрий 9 1
Гацко Геннадий 16 1
Готальский Михаил 95 1
Ларин Андрей 23 1
Харас Борис 9 1
Шагалин Ринат 8 1
Власова Анастасия 2 1
Клочков Юрий 3 1
Дубов Владислав 1 1
Хаматнурова Римма 1 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1364 19
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1242 14
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 80 13
Россия - ПФО - Башкортостан - Салават 59 13
Россия - РФ - Российская федерация 157808 9
Россия - ПФО - Башкортостан - Нефтекамск 42 9
Россия - ПФО - Башкортостан - Ишимбай 23 8
Россия - ПФО - Башкортостан - Мелеуз 16 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Белорецк 18 5
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 226 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Агидель 4 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45968 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Белебеевский район - Белебей 9 3
Россия - Алексеевка 31 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Чишма 5 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18719 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14523 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Сибай 7 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Кармаскалинский район - Кармаскалы 3 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Краснокамский район - Николо-Берёзовка - Нижняя Татья 5 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Дюртюли 13 1
Беларусь - Витебская область - Лепель 4 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Баймакский район - Баймак - Сакмарский район - Сакмар 10 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Янаульский район - Янаул 8 1
Европа 24659 1
Беларусь - Белоруссия 6057 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8184 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3295 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2929 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 953 1
Украина 7803 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1607 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1662 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 560 1
Россия - УФО - Челябинская область 1406 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 665 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 928 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 684 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 435 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3788 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 2
Экономический эффект 1217 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3391 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15202 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый вычет 49 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2297 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1359 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3739 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2323 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5295 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5909 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 151 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 247 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11427 1
УГНТУ - Уфимский государственный нефтяной технический университет 14 1
БашГАУ - БГАУ - Башкирский государственный аграрный университет 4 1
БГПУ им. М. Акмуллы - Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы 5 1
