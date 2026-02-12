Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190470
ИКТ 14698
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26593
Персоны 82792
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1272
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Россия ПФО Башкортостан Сибай

Россия - ПФО - Башкортостан - Сибай

СОБЫТИЯ


12.02.2026 В одном из самых интернет-активных городов Башкирии улучшили покрытие 4G 1
20.11.2024 В центре Башкирского Зауралья ускорили мобильный интернет 1
18.01.2022 Fix Price будет оснащать кассами самообслуживания все новые магазины в России 1
28.01.2016 МТС с начала 2015 г. увеличила количество базовых станций LTE в Башкортостане более чем в 2,5 раза 1
09.09.2011 УК «Аструм» автоматизировала бюджетирование и финансовый учет с помощью БИТ 1
29.01.2009 Выручка «Телефон.Ру» в 2008 г. выросла на 31% 1
30.07.2008 Доля рынка «Телефон.Ру» выросла до 4% 1
17.08.2004 Полугодовая выручка "Башинформсвязи" увеличилась на 29,2% 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10091 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14623 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9242 2
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 143 2
Samsung Electronics 10708 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
9113 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 919 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 127 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм 89 1
Телефон.Ру 92 2
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 1
Связной ГК 1384 1
Евросеть 1417 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 100 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 14 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73790 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17172 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8806 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Аксессуары 4133 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Аналоговые технологии 2836 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3323 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 336 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 560 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 1
Товарная матрица - Ассортиментная матрица 14 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9452 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6216 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25694 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8471 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5192 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 211 1
РРЛС - Радиорелейные линии связи - Радиорелейная связь - Radio relay systems 96 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 193 1
ВОЛС - STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 92 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 1
МТС 3G-сеть 121 1
МТС ВОЛС 19 1
Кирсанов Дмитрий 3 1
Ибрагимов Рафаиль 3 1
Байгильдин Дамир 38 1
Коротин Павел 31 1
Адушев Дмитрий 9 1
Золотовицкий Михаил 20 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Белорецк 18 5
Россия - РФ - Российская федерация 158378 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 81 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Салават 59 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Ишимбай 23 2
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 46 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Киселевск 32 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Нефтекамск 43 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Белебеевский район - Белебей 9 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Туймазинский район - Туймазы 25 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Баймакский район - Баймак - Сакмарский район - Сакмар 10 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 481 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1253 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 516 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 66 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Апшеронск 12 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Курганинск 15 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Морозовск 10 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 34 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Урюпинский район - Урюпинск 15 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тимашевск 22 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Гафурийский район - Красноусольский 3 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Дюртюли 13 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 57 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кирово-Чепецк 44 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Янаульский район - Янаул 8 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Мелеуз 16 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Агидель 4 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Армавир 46 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18360 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46104 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8227 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2944 1
Россия - СФО - Новосибирск 4705 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3425 1
Турция - Турецкая республика 2506 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2115 1
Узбекистан - Республика 1894 1
Россия - УФО - Челябинская область 1420 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 347 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3800 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5911 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3402 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8421 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 1
УУНиТ - Уфимский университет науки и технологий ФГБОУ ВО 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418889, в очереди разбора - 726080.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще