Fix Price будет оснащать кассами самообслуживания все новые магазины в России

Fix Price, сеть магазинов низких фиксированных цен, начнет оборудовать все новые собственные магазины на территории России кассами самообслуживания. Поставка первой партии касс самообслуживания запланирована на конец января, далее оснащение будет осуществляться по графику открытия магазинов. С учетом темпов развития сети в России, всего в течение 2022 г. планируется ввести в работу более 1,2 тыс. касс самообслуживания.

Среди магазинов, где будут установлены первые кассы самообслуживания, ― новые точки Fix Price в Карелии (Костомукша), Челябинской области (Магнитогорск), Краснодарском крае (Гулькевичи), республике Башкирия (Сибай) и Московской области (Воскресенск). Всего в каждом новом магазине Fix Price будут установлены две стандартные кассы и две кассы самообслуживания.

Дмитрий Кирсанов, генеральный директор Fix Price, сказал: «Первый опыт внедрения касс самообслуживания оправдал наши ожидания: кассы пользуются популярностью у покупателей и снижают нагрузку на персонал в пиковые часы, таким образом помогая увеличить проходимость точек. Кроме того, кассы самообслуживания способствуют оптимизации наших расходов и снижают зависимость от ситуации на рынке труда. В пандемийное время такие кассы также помогают минимизировать контакты покупателей с сотрудниками магазинов».

Революционные технологии работы с данными меняют правила игры на рынке Бизнес

Первые кассы самообслуживания в Fix Price появились в 2021 г. в рамках эксперимента в магазине, расположенном в Москве по адресу 1-й Боткинский проезд, 7/1. Ежемесячно через кассы самообслуживания в нем совершается более 20% покупок.