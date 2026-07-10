Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Карелия Республика Костомукша
СОБЫТИЯ
Публикаций - 27, упоминаний - 31
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Данчаров Артур 1 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Куличенко Алексей 4 1
|Красовский Александр 29 1
|Борисов Константин 6 1
|Герасимов Евгений 16 1
|Кирсанов Дмитрий 3 1
|Минасян Сергей 1 1
|Чечнев Юрий 1 1
|Тумашевский Эдуард 2 1
|Серяков Павел 4 1
|Бармотин Михаил 4 1
|Шеховцов Юрий 34 1
|Мордашов Алексей 64 1
|Турчак Андрей 27 1
|Князев Александр 17 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Кочкин Александр 33 1
|Горбачев Олег 17 1
|Бражников Илья 1 1
|Дорофеев Игорь 25 1
|Шолохов Андрей 13 1
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456530, в очереди разбора - 727549.
Создано именных указателей - 197643.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456530, в очереди разбора - 727549.
Создано именных указателей - 197643.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.