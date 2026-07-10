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Россия СЗФО Карелия Республика Костомукша

Россия - СЗФО - Карелия Республика - Костомукша

СОБЫТИЯ


10.07.2026 «МегаФон» усилил инфраструктуру связи в Карелии 1
29.01.2025 «МегаФон» прокачал мобильный интернет в большинстве районов Карелии 1
20.12.2023 МТС разогнала скорость мобильного интернета в двух промышленных центрах Карелии 3
18.01.2022 Fix Price будет оснащать кассами самообслуживания все новые магазины в России 1
10.11.2020 Власти хотят построить в Арктике сеть ЦОДов на основе российского ПО и «железа» 1
07.08.2019 «Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов 1
15.01.2019 «Первый БИТ» помог автоматизировать инжиниринговое производство на заводе «Теком проф» 2
20.03.2017 МТС запустила сеть LTE в Беломорске и Пряже 1
25.01.2016 Опытный жалобщик застопорил 21 тендер «Ростелекома» на 6,2 млрд 1
10.12.2015 МТС запустила сеть 4G в Сегеже 1
10.06.2015 «Ростелеком» подключил к новой оптоволоконной сети в Петрозаводске 600 домов 1
05.03.2015 МТС в полтора раза расширила территорию покрытия сети 4G в Петрозаводске 1
02.03.2015 Услуга «Единая сеть офисных и мобильных (FMC)» теперь доступна более 90% клиентов «Билайн Бизнес» 1
15.08.2014 «МегаФон» запускает 4G+ в городах Карелии и Хабаровского края 1
21.02.2012 Камни из Костомукши были свидетелями рождения Луны 1
14.10.2010 «Билайн» расширил сеть 3G в Карелии 1
09.09.2010 «Билайн» охватил сетью 3G четыре города в Республике Карелия 1
22.06.2010 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию собственную сеть доступа в Костомукше 2
25.11.2009 «Северсталь» внедрит ERP за 15,6 млн евро 1
24.04.2009 Решения SAP - бизнес-стандарт для «Северсталь-Ресурса» 1
30.05.2008 СЗТ ускорит «Альянс PRO» в Республике Карелия 1
26.03.2007 4 апреля откроется форум MedSoft -2007 1
12.03.2007 4 апреля откроется форум "MedSoft -2007" 1
18.03.2005 Евросоюз начал реализацию проекта "Электронная Карелия" 1
27.04.2004 "Би Лайн" заработал в Карелии 1
30.04.2003 "МегаФон" подключил в Карелии 55 тыс. абонентов 1
04.08.2000 ОАО "Электросвязь" республики Карелия определило планы реконструкции сети связи на 2000г. 1

Публикаций - 27, упоминаний - 31

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10884 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15611 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9484 4
МегаФон 10653 3
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 2
SAP SE 5585 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
Теком 25 1
САФУ - Цифровая Арктика ИТ-парк - Digital Arctiс 7 1
КЮДЦ - КЮ Дата Центр 1 1
Samsung Electronics 11012 1
Cisco Systems 5356 1
Huawei 4509 1
Apple Inc 13088 1
LG Electronics 3727 1
Intel Corporation 12783 1
IBM - International Business Machines Corp 9683 1
Softline - Софтлайн 3695 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 1
HP Inc. 5876 1
9527 1
ZTE Corporation 800 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 1
HTC Corporation 1512 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 966 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 492 1
InterSystems - ИнтерСистемз 136 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 105 1
Электросвязь 268 1
Северсталь ПАО - Северсталь Ресурс 18 2
Северсталь ПАО - Олкон - Оленегорский ГОК - Оленегорский горно-обогатительный комбинат 4 2
Северсталь ПАО - Карельский окатыш 12 2
Русская Энергия ГК - Воркутауголь - Северная звезда - Северная алмазная компания 12 2
Дельконт МЦДК 2 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 2
Северсталь ПАО - Severstal 620 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 56 2
Теком Проф 1 1
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 1
ОСК - СНСЗ - Средне-Невский судостроительный завод 3 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - УГС КП - Управление гражданского строительства - Казенное предприятие города Москвы 1 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Петрозаводскмаш - Тяжбуммаш 10 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 146 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 191 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 110 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 223 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4933 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 27 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 39 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 14 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 38 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10064 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9407 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22795 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7534 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13804 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64469 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29587 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11473 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17894 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4981 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7764 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3425 2
Здравоохранение - Радиология - раздел медицины, изучающий применение лучевых методов для диагностики (радиодиагностика) и лечения (радиотерапия) различных заболеваний - Ядерная и лучевая медицина 20 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5903 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4017 2
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка 242 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25920 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16933 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1394 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1833 2
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 419 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 475 2
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 798 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5971 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16019 1
Пропускная способность - Bandwidth 1894 1
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7861 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9645 1
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13422 1
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4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3911 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6453 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4157 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12778 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 18 1
SAP PS - SAP Project System 6 1
SAP CO - SAP Controlling 8 1
SAP SEM - SAP Strategic Enterprise Management 19 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1346 1
1С:ERP Управление предприятием 827 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 942 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 315 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 227 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 171 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3537 1
SAP MM - SAP Materials Management 13 1
SAP SD - SAP Sales and Distribution 13 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2380 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Данчаров Артур 1 1
Низомиддинов Олег 12 1
Куличенко Алексей 4 1
Красовский Александр 29 1
Борисов Константин 6 1
Герасимов Евгений 16 1
Кирсанов Дмитрий 3 1
Минасян Сергей 1 1
Чечнев Юрий 1 1
Тумашевский Эдуард 2 1
Серяков Павел 4 1
Бармотин Михаил 4 1
Шеховцов Юрий 34 1
Мордашов Алексей 64 1
Турчак Андрей 27 1
Князев Александр 17 1
Кочетков Владислав 248 1
Кочкин Александр 33 1
Горбачев Олег 17 1
Бражников Илья 1 1
Дорофеев Игорь 25 1
Шолохов Андрей 13 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 773 22
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 300 12
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сортавала 38 10
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кондопога 26 10
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 32 9
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47363 7
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Лахденпохья 13 6
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19423 6
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8509 4
Россия - СЗФО - Ладожское озеро - Свирь - Ладога - Немо - Валаам - Валаамский архипелаг 36 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Калевальский район - Калевала 6 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Пудожский район - Пудож 8 3
Казахстан - Республика 6011 3
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ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 215 1
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 1
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Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2166 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1906 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 804 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1507 1
Евросоюз - TACIS - Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States - ТАСИС - Техническая помощь Содружеству Независимых Государств 40 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4411 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7032 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5648 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2407 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1760 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5433 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11544 1
РИА Новости 1030 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2361 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 684 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 1
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