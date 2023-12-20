МТС разогнала скорость мобильного интернета в двух промышленных центрах Карелии

Цифровая экосистема МТС сообщает о завершении масштабной программы модернизации сети в городах Костомукша и Сегежа. Благодаря проведенным техническим работам скорость мобильного интернета в двух промышленных центрах республики выросла на 30%, включая центральные улицы, спальные кварталы, а также Сегежский ЦБК. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате модернизации сети МТС и обновления телеком-оборудования в двух городах увеличилась емкость канала мобильной связи, что позволило «прокачать» скорости мобильного интернета — загрузка и отправка файлов теперь занимает меньше времени.

Благодаря проведенной модернизации более 50 тыс. человек, проживающих в двух промышленных центрах Карелии, даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут комфортно загружать тяжелый контент, проводить видеоконференции, смотреть фильмы в HD-качестве, играть в онлайн игры, а предприниматели могут внедрять умные технологии для производственных процессов, интеллектуальное видеонаблюдение и другие современные цифровые решения.

Мобильным интернетом МТС на новых скоростях в Костомукше теперь смогут воспользоваться и гости различных музыкальных фестивалей, которые проводятся здесь несколько раз в год. В Сегеже скорости выросли на всей территории города, как в жилых районах, так и на территории Сегежского ЦБК.

«МТС развивает свою сеть в Карелии не только за счет новой стройки, но и за счет модернизации уже имеющихся ресурсов, которые могут быть использованы более эффективно. В результате перераспределения частот в диапазоне LTE жители Сегежи и Костомукши получили новое качество связи и возможность еще быстрее загружать онлайн-контент для работы, учебы и досуга. Стоит отметить, что в 2024 году Сегежа принимает эстафету празднования Дня Республики, который будут отмечать в августе. Город уже начал подготовку к этим мероприятиям. Наша сеть уже готова к предстоящим торжествам», — сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.