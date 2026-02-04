Разделы

Россия СЗФО Карелия Республика Сегежа

Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа

СОБЫТИЯ


04.02.2026 «Айтеко» внедрила решение для видеоконтроля промышленной печати на предприятиях «Сегежа Групп» 1
26.11.2025 Российский ИИ поможет «Сегежа Групп» автоматизировать нормализацию данных 1
20.01.2025 Холдинг «Сегежа Групп» перешел на решение по локализации «Лаб СП» 2
07.10.2024 «Фура» приобрела цифрового экспедитора из ГК Trucker 1
14.06.2024 Россияне создали приложение на замену софта бежавшей из России SAP 2
20.12.2023 МТС разогнала скорость мобильного интернета в двух промышленных центрах Карелии 3
20.11.2023 Sitronics Electro увеличивает число зарядных станций для электромобилей близ отелей Cosmos Hotel Group 1
17.10.2023 Цифровой гид для автомобилистов поможет спланировать маршрут до Мурманска 1
13.10.2023 Из Москвы в Арктику: МТС Travel выпустил бесплатный автомобильный путеводитель 1
19.09.2023 IBS и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1
30.03.2023 «Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета на транспортных хабах Сегежи 1
13.02.2023 Выручка #CloudMTS от облачного аутсорсинга выросла втрое по итогам 2022 года 1
01.02.2023 Segezha Group открыла ИТ-компанию 1
06.08.2021 В Segezha Group введена в промышленную эксплуатацию система контроля за движением древесины 1
10.11.2020 Власти хотят построить в Арктике сеть ЦОДов на основе российского ПО и «железа» 1
15.10.2020 «Крок» модернизировала единое пространство для работы с НСИ в Segezha Group 1
18.09.2019 На севере России построят сеть ЦОДов стоимостью 10 миллиардов 1
04.07.2019 Аутсорсеры и инсорсеры делят рынок «Индустрии 4.0» 1
20.03.2017 МТС запустила сеть LTE в Беломорске и Пряже 1
10.12.2015 МТС запустила сеть 4G в Сегеже 3
05.03.2015 МТС в полтора раза расширила территорию покрытия сети 4G в Петрозаводске 1
04.10.2013 ТТК и Правительство Республики Карелия подписали соглашение о сотрудничестве 1
02.10.2013 «Ростелеком» обеспечил работу комплекса «Безопасный город» в Сегеже 1
14.10.2010 «Билайн» расширил сеть 3G в Карелии 1
09.09.2010 «Билайн» охватил сетью 3G четыре города в Республике Карелия 1
29.05.2009 «Ростелеком» построил ВОЛС «Петрозаводск – Мурманск» 1
30.07.2007 В Петрозаводске откроют интернет-центр для молодежи 1
27.04.2004 "Би Лайн" заработал в Карелии 1
30.04.2003 "МегаФон" подключил в Карелии 55 тыс. абонентов 1

Публикаций - 29, упоминаний - 35

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14534 7
SAP SE 5457 4
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 17 3
9098 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 3
Ростелеком 10396 2
МегаФон 10063 2
Softline - Софтлайн 3321 2
Крок - Croc 1816 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1844 2
Trucker - Национальный транспортный агрегатор, НТА 7 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 45 1
САФУ - Цифровая Арктика ИТ-парк - Digital Arctiс 7 1
КЮДЦ - КЮ Дата Центр 1 1
Samsung Electronics 10690 1
Microsoft Corporation 25321 1
Huawei 4274 1
Apple Inc 12720 1
Meta Platforms - Facebook 4548 1
LG Electronics 3684 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1709 1
ZTE Corporation 776 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Ланит - Норбит - Norbit 410 1
HTC Corporation 1506 1
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting - АСАП разработка 24 1
Компьюлинк ГК - Compulink 446 1
NVision Group - Энвижн Груп 686 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1045 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 206 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 179 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 58 1
AMT Group - АМТ-Груп 353 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1383 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 171 1
GS Group - Технополис GS Гусев 73 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 144 10
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 75 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 2
Газпром нефть 678 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 89 2
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 46 2
МТС Трэвел - MTS Travel 288 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 169 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Петрозаводскмаш - Тяжбуммаш 10 1
BMI Group - BMI Russia - БМИ - БМИ Солюшнс 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2017 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3021 1
МКБ - Московский кредитный банк 619 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 1
Русагро Группа Компаний 341 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Роснефть НК - нефтяная компания 532 1
Татнефть 239 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
Транснефть 325 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 56 1
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
Saint-Gobain - Сен-Гобен - Сэн-Гобен Эйч Пи Эм Рус - Кавминстекло 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1519 1
РУСАЛ - НАЗ - Надвоицкий алюминиевый завод 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13004 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1145 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 53 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 59 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 38 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 213 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
ПОРА - Проектный офис развития Арктики 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73707 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9436 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17164 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6716 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18625 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6201 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 3
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка 230 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3976 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31967 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 999 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7332 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1375 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2066 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 611 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3362 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 772 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1715 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 2
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа лес АСД - Система цифровой диспетчеризации лесозаготовительного предприятия 4 1
Юниверс дата - Юниверс MDM 41 1
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 37 1
Ланит - Норбит - Norbit AI MasterData 3 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3454 1
Apple - App Store 3018 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 569 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 1
МТС Big Data 314 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2078 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 35 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 52 1
Тугарев Артем 8 1
Худилайнен Александр 1 1
Ивонина Екатерина 22 1
Тимохина Анна 1 1
Биба Александр 4 1
Кардышев Константин 1 1
Хусаинов Дамир 1 1
Колотова Ирина 1 1
Милых Валерий 7 1
Гольцов Александр 83 1
Турчак Андрей 27 1
Лихницкий Павел 68 1
Зельдец Игорь 27 1
Сараев Александр 7 1
Кочкин Александр 28 1
Воробьев Валерий 12 1
Горбачев Олег 17 1
Кондаков Сергей 6 1
Дорофеев Игорь 23 1
Козлов Игорь 47 1
Томлянович Степан 6 1
Шолохов Андрей 13 1
Акопова Кристина 4 1
Силантьев Юрий 7 1
Низомиддинов Олег 12 1
Кудрявцев Артем 26 1
Воронин Анатолий 5 1
Мирон Станислав 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 158135 17
Россия - СЗФО - Карелия Республика 740 17
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 291 13
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Костомукша 24 9
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кондопога 26 8
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сортавала 35 7
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Беломорский район - Беломорск 16 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18770 6
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 641 6
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Лахденпохья 13 4
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Медвежьегорск 16 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 833 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 738 3
Россия - СЗФО - Ладожское озеро - Свирь - Ладога - Немо - Валаам - Валаамский архипелаг 35 3
Армения - Республика 2381 2
Беларусь - Белоруссия 6073 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 500 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Кандалакшский район - Кандалакша 27 1
Северный Ледовитый океан - Белое море - Соловецкие острова - Соловки 18 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Териберка 20 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Пудожский район - Пудож 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53557 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4112 1
Европа 24675 1
Земля - планета Солнечной системы 10690 1
Швеция - Королевство 3720 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 756 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8211 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1633 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1409 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1563 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 344 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 746 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 777 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 689 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3243 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1452 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5413 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4263 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6684 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10412 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6283 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2303 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5898 1
Экономический эффект 1215 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1780 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3396 1
ТОСЭР - ТОР - Территория опережающего социально-экономического развития 6 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Химическая промышленность - Chemical industry 290 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1160 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2199 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 667 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 42 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1292 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
День молодёжи - 27 июня 1003 1
