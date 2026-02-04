Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Карелия Республика Сегежа
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Тугарев Артем 8 1
|Худилайнен Александр 1 1
|Ивонина Екатерина 22 1
|Тимохина Анна 1 1
|Биба Александр 4 1
|Кардышев Константин 1 1
|Хусаинов Дамир 1 1
|Колотова Ирина 1 1
|Милых Валерий 7 1
|Гольцов Александр 83 1
|Турчак Андрей 27 1
|Лихницкий Павел 68 1
|Зельдец Игорь 27 1
|Сараев Александр 7 1
|Кочкин Александр 28 1
|Воробьев Валерий 12 1
|Горбачев Олег 17 1
|Кондаков Сергей 6 1
|Дорофеев Игорь 23 1
|Козлов Игорь 47 1
|Томлянович Степан 6 1
|Шолохов Андрей 13 1
|Акопова Кристина 4 1
|Силантьев Юрий 7 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Воронин Анатолий 5 1
|Мирон Станислав 6 1
|ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 42 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1292 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416904, в очереди разбора - 727370.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.