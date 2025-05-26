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Биба Александр


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 VisionLabs и ЦБТ представили сервис для заселения в гостиницу по биометрии 1
20.11.2023 Sitronics Electro увеличивает число зарядных станций для электромобилей близ отелей Cosmos Hotel Group 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Биба Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1335 1
Ситроникс - Sitronics Electro 49 1
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 21 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 70 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 78 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 545 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9840 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2222 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2535 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 322 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 1
Apple - App Store 2931 1
Google Play - Google Store - Android Market 3345 1
Гурленов Андрей 26 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 606 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 27 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Беломорский район - Беломорск 16 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 284 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 253 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1333 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 700 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 628 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 711 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1545 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17830 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7714 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6537 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5166 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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