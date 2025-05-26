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Биба Александр
УПОМИНАНИЯ
|26.05.2025
|VisionLabs и ЦБТ представили сервис для заселения в гостиницу по биометрии 1
|20.11.2023
|Sitronics Electro увеличивает число зарядных станций для электромобилей близ отелей Cosmos Hotel Group 1
Биба Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1335 1
|Ситроникс - Sitronics Electro 49 1
|Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 21 1
|Гурленов Андрей 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
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