Sitronics Electro увеличивает число зарядных станций для электромобилей близ отелей Cosmos Hotel Group

Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group и оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) расширяют географию сотрудничества. В ноябре 2023 г. зарядные станции для электромобилей (ЭЗС) начнут функционировать сразу в двух новых локациях. Первая – на территории Cosmos Smart Segezha в городе Сегежа (Республика Карелия), вторая – в Улан-Удэ близ Cosmos Selection Ulan-Ude.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба заявил сказал: «Комфортный отдых гостей – наш приоритет. Кроме того мы активно внедряем инновационные технологии, поскольку это отвечает современным требованиям к охране окружающей среды. Сотрудничество с Sitronics Electro позволяет придерживаться этого принципа, а также дает возможность обеспечить наших гостей всей необходимой инфраструктурой без вреда для природы. Мы намерены и дальше популяризировать «зеленые» решения. В ближайшие месяцы ожидается установка сразу нескольких электрозарядных станций близ наших отелей в Санкт-Петербурге и в Москве, а в перспективе – во всех городах присутствия наших отелей».

Зарядить электромобиль может любой желающий через приложение Sitronics Electro (доступно в App Store и Google Play). Процесс занимает от 30 минут до нескольких часов в зависимости от остатка заряда батареи. В это время владелец электромобиля может как посетить ресторан при отеле или круглосуточный лобби-бар, так и прогуляться по территории.

ЭЗС на территории Cosmos Smart Segezha станет удобным пунктом заряда для тех, кто на электромобиле направляется в Беломорск, Апатиты или Мурманск, так как она находится на полпути к ним от Санкт-Петербурга. В Улан-Удэ ЭЗС также будет удобно расположена – в центре столицы Республики Бурятия.

Исполнительный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов отметил: «Мы устанавливаем много зарядных станций, сегодня у нас их уже более 100 по России. Гостиничная сеть Cosmos Hotel Group – это отели с одними из лучших локаций как для гостей, так и для размещения станций. Сегодня уровень развития зарядной сети уже позволяет электромобилистам путешествовать по стране. Наше партнерство вносит вклад в развитие доступности инфраструктуры и комфорта для тех, кто выбирает электротранспорт».

Ранее Sitronics Electro разместил зарядные станции в Cosmos Collection Izumrudny Les (Подмосковье), Cosmos Collection Altay Resort (Алтай), Cosmos Izhevsk Hotel (Ижевск), Cosmos Smart Voronezh (Воронеж), Cosmos Petrozavodsk Hotel (Петрозаводск) и Cosmos Karelia (деревня Шуйская Чупа, Республика Карелия).