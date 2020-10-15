«Крок» модернизировала единое пространство для работы с НСИ в Segezha Group

«КРОК» модернизировала систему 1C:MDM для обеспечения интеграции с SAP и создания единого информационного ландшафта в Segezha Group (входит в АФК «Система»). Проект позволил интегрировать новую эффективную систему-приемник в процессы консолидации, первичной обработки и ведения нормативно-справочной информации на предприятиях группы.

В Segezha Group полным ходом идет цифровая трансформация бизнеса и производственных процессов. ИТ-платформа SAP активно встраивается в бизнес-процессы, позволяя повышать операционную эффективность, прибыль и прозрачность в компании. Однако для крупного и территориально распределенного холдинга также важно сохранить эффективную работу с наследуемыми системами, функционирующими на предприятиях группы. Именно эта задача стояла перед специалистами «Крок» при создании точек интеграции между 1С:MDM и SAP.

Исторически в Segezha Group 1С:MDM работали с более чем 15 системами на базе 1С. Поэтому для компании важно было сохранить методологию ведения НСИ, обеспечив интеграцию с внедряемыми продуктами SAP, которые обладают своими особенностями и ограничениями. Для этого специалисты «Крок» совместно с коллегами из Segezha провели оптимизацию процессов работы с нормативно-справочной информацией таким образом, чтобы пользователи не заметили изменений. Это позволило сократить время на интеграцию SAP в ИТ-ландшафт компании. Теперь данные о контрагентах, банковских счетах, товарно-материальных ценностях и услугах синхронизируются через шину SAP, что позволяет обрабатывать около 10 тыс. записей за час, не считая нагрузки по другим интеграционным процессам, проходящих через шину.

«Многие крупные компании идут по пути использования нескольких серьезных учетных систем от разных разработчиков, например, SAP и 1С. Вместе с тем, нельзя допускать, чтобы с внедрением новой платформы, программная инфраструктура становилась все больше похожа на лоскутное одеяло. В этих условиях важно не просто внедрить очередную систему, но и решить проблему интеграции в единое информационное пространство. Именно это удалось сделать специалистам «Крок», которые не только провели модернизацию системы 1C:MDM, но и обеспечили ее эффективную интеграцию с SAP», - отметил Юрий Силантьев, руководитель направления ERP-систем ИТ-компании «Крок».

«Внедрение инновационного цифрового продукта создаёт новые возможности по работе с большими объемами данных для группы компаний «Сегежа». Сегодня вместо множества разрозненных локальных данных мы имеем единую централизованную систему управления нормативно-справочной информацией», - сказала руководитель службы НСИ Segezha Group Кристина Акопова.

В настоящее время суммарная номенклатура Segezha Group в семи регионах России и семи европейских странах содержит более 100 тыс. записей по закупаемым товарно-материальным ценностям (ТМЦ), а также 40 тыс. записей по готовой продукции, сырью и полуфабрикатам. С Группой сотрудничает более 50 тыс. отечественных и зарубежных контрагентов.