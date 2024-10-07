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«Фура» приобрела цифрового экспедитора из ГК Trucker

Компания «Фура» объявила о завершении сделки по покупке бизнеса цифровой экспедиции (ООО «НТК») у холдинговой компании Trucker Group.

После поглощения оборот «Фуры» к концу 2024 г. составит около 8 млрд руб., а ежегодный объем перевозок превысит 100 тыс. В клиентский портфель «Фуры» теперь входит свыше 500 клиентов, база проверенных перевозчиков выросла до 200 тыс., штат компании — более 250 человек.

«Приобретение цифрового экспедитора ООО «НТК» усиливает наши конкурентные позиции: мы сможем быстрее привлекать перевозчиков и клиентов из регионов благодаря широкой филиальной сети, теперь мы представлены в 7 субъектах РФ. Кроме того, и «Фура», и ООО «НТК» всегда активно участвовали в обелении рынка грузоперевозок, в рамках сделки мы объединяем наши усилия еще и в этом направлении, а учитывая то, что в органах власти все чаще стали обращать внимание на необходимость вывода рынка из серой зоны, думаю, что нас ждет серьезное развитие и в этом вопросе», — сказал Филипп Газманов, основатель компании «Фура».

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Trucker Group работает в сфере цифровой транспортной экспедиции (ООО «НТК») и TMS-software (Transportation Management System) (ООО «НТА») — компания предлагает SaaS-решения для авто- и ж/д логистики. Контрольный пакет акций Trucker принадлежит фонду Klever Internet — инвестиционной компании, в портфеле которой также такие ИТ-компании как «Мое дело» и Workle.

«Сделка с «Фурой» позволит нам сосредоточиться на развитии нашего ИТ-продукта, который остается в портфеле Trucker Group — Trucker TMS. Мы видим огромный потенциал на рынке систем управления перевозками, особенно после ухода зарубежных поставщиков, таких как Transporeon. Кроме того, это решение поможет избежать возможных конфликтов интересов с другими экспедиторами, работающими на нашей платформе. С учетом недавнего приобретения нами конкурирующей площадки Torgtrans, 2024 г. мы закончим с более чем 1 млн рейсов на объединенной платформе и такими клиентами в портфеле как «Сегежа», «Свеза», Hisense, «Мираторг», «Сен-Гобен», АБИ и другими», — сказал Константин Кардышев, сооснователь Trucker.

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