Trucker Национальный транспортный агрегатор, НТА


СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 26 421 181 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 26 421 181 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 26 421 181 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


17.11.2025 «Контур» и Trucker запустили пилотный проект по внедрению ЭТрН в «Национальной нерудной компании» ​ 1
07.05.2025 ИТ-стартап сына Газманова задолжал десятки миллионов по налогам 1
07.10.2024 «Фура» приобрела цифрового экспедитора из ГК Trucker 3
21.02.2023 «Сбер» и Trucker заключили сделку 2
30.08.2022 Сервис автоматизации грузоперевозок Trucker включен в Реестр российского ПО 1
02.07.2020 Павел Рубахин возглавил отдел развития электронного бизнеса Райффайзенбанка 1
29.03.2017 PwC представила исследование «Перспективы развития интернета вещей в России» 2

Публикаций - 7, упоминаний - 11

