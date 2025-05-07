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Газманов Олег
УПОМИНАНИЯ
|07.05.2025
|ИТ-стартап сына Газманова задолжал десятки миллионов по налогам 1
|16.08.2024
|YouTube без объяснения причин удалил канал создателей российской САПР «Компас 3D» 1
|21.11.2006
|29 ноября состоится церемония вручения "Премии Рунета – 2006"! 1
Газманов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Нагорный Никита 2 1
|Басенцян Анаит 1 1
|Саркисян Геворк 3 1
|Золотарева Мария 2 1
|Гагарина Полина 13 1
|Лепс Григорий 10 1
|Чичерина Юлия 1 1
|Фриске Жанна 4 1
|Новикова Клара 1 1
|Мохов Андрей 1 1
|Прилепин Захар 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149539 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52621 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44292 1
|Forbes - Форбс 864 1
|Соловьев Live - YouTube-канал 5 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11310 1
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