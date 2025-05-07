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Газманов Олег


УПОМИНАНИЯ


07.05.2025 ИТ-стартап сына Газманова задолжал десятки миллионов по налогам 1
16.08.2024 YouTube без объяснения причин удалил канал создателей российской САПР «Компас 3D» 1
21.11.2006 29 ноября состоится церемония вручения "Премии Рунета – 2006"! 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Газманов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1122 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 408 1
AMD Graphics Product Group - ATI 953 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 289 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4167 1
Google LLC 11967 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
Fura - Фура 2 1
Кидзания - Мечтариум - детский развлекательный центр 10 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 14 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1156 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 39 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 103 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1410 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2981 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5075 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2824 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11772 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13839 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2981 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7520 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4685 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 426 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1334 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1834 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3820 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9401 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5019 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1775 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10832 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20898 1
VK - Яндекс.Дзен 205 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 788 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1133 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 134 1
Аскон Pilot-ECM - Enterprise content management 14 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 189 1
Аскон Компас-График 37 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 216 1
Google YouTube - Видеохостинг 2818 1
Нагорный Никита 2 1
Басенцян Анаит 1 1
Саркисян Геворк 3 1
Золотарева Мария 2 1
Гагарина Полина 13 1
Лепс Григорий 10 1
Чичерина Юлия 1 1
Фриске Жанна 4 1
Новикова Клара 1 1
Мохов Андрей 1 1
Прилепин Захар 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 149539 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52621 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44292 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52759 2
Спорт - Футбол 741 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6075 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1213 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6179 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5259 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2123 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2785 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 643 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6015 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3565 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30283 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8760 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3394 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49338 1
Forbes - Форбс 864 1
Соловьев Live - YouTube-канал 5 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11310 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 101 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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