Аскон Компас-График

16.10.2025 «Росатом» покупает тысячи лицензий «Компас-3D» почти на треть миллиарда 1
16.08.2024 YouTube без объяснения причин удалил канал создателей российской САПР «Компас 3D» 1
03.07.2023 Вышел «Компас-3D» v22: новые САПР-приложения и еще 100+ улучшений 1
12.10.2022 Пермский завод «Машиностроитель» становится площадкой для апробации PLM-комплекса АСКОН на отечественных ОС и СУБД 1
12.10.2022 Пермский завод «Машиностроитель» становится площадкой для апробации PLM-комплекса АСКОН на отечественных ОС и СУБД 1
09.07.2020 «Аскон» представила «КОМПАС-3D» v19 1
01.08.2019 «Аскон» представила «Компас-3D v18 Home» 1
18.04.2017 Россияне выпустили САПР, «которая экономит инженерам 20% времени» 1
11.04.2017 После прошлогоднего провала «Аскон» смог заработать больше миллиарда 1
11.04.2017 «Аскон» по итогам 2016 года увеличил выручку на 11% 1
25.12.2015 Разработчики «Искандеров-М» мигрируют на отечественные САПР 1
09.09.2015 Корейцы купили российское геометрическое ядро для САПР 1
12.05.2015 Шведы купили у «Аскона» геометрическое ядро 1
29.01.2015 В 2014 г. 15 российских предприятий перешли с зарубежных САПР на «Компас-3D» 2
05.11.2014 Интегратор, громко порвавший с Autodesk, стал партнером «Аскона» 1
07.06.2013 НПП «Мотор» автоматизирует работу технологов на основе решений «Аскон» 1
21.03.2013 «Аскон» поставил рекорд выручки за счет ракет и подводных лодок 1
01.02.2013 «Аскон» обновил систему автоматизированного проектирования «Компас-3D» 1
10.01.2013 «Аскон» подвела итоги программы Trade In по замене устаревших САПР на «Компас» 1
14.10.2011 «Нефтекамский автозавод» выбрал «Компас-3D» для перехода к трехмерному проектированию 1
03.11.2010 «КуйбышевАзот» модернизировал САПР с помощью «Аскон» 1
30.08.2010 «Синтез-Каучук» выбрал систему «Компас» для автоматизации проектных работ 1
24.11.2009 Компания «Аскон» запустила собственный онлайн-магазин 1
14.03.2008 Оборот ГК «Аскон» в 2007 году вырос в два раза 1
11.12.2007 «Аскон» выпустил новое приложение для «Компас-3D V9» 1
24.08.2007 «Компас» внедряют в ЦСКБ «Прогресс» 1
18.09.2006 "Аскон" автоматизирует инженерные службы в "Средневолжской газовой компании" 2
15.09.2006 Институт "Газпрома" оснастят "Компасом" 1
11.11.2005 "Автоваз" внедряет ПО "Аскон" 1
17.09.2003 В Петербурге открылась выставка технологий автоматизации производства 2
20.06.2003 "Аскон" представил новый программный комплекс "Компас V6" 2
30.01.2002 "Аскон" подвел итоги своей деятельности в 2001 году 1
12.04.2001 "Аскон" обновила "КОМПАС-Менеджер" и "КОМПАС-ShaftPlus" 1
19.01.2001 Компании "АСКОН" и "Лоция Софт" совместно автоматизируют АЭК "Динамо" 1
13.09.1999 Компания АСКОН выпускает КОМПАС 5.8 1
01.09.1999 ГУП "Адмиралтейские верфи" заключило с АО "АСКОН" контракт на комплексную автоматизацию своих конструкторских подразделений. 1
10.06.1999 "АСКОН" запустила маркетинговую программу по замене ранних версий пакета "Компас-График" на новую версию 5.7 1
12.04.1999 "Аскон" предлагает новую версию "Компас-График" 1

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 429 37
Компас 20 18
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 49 5
Autodesk 621 4
Renga Software - Ренга Софтвэа 43 4
Lotsia Software - Лоция Софтвэа - Лоция Софт 18 2
Solar Tech 3 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1064 2
8838 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 124 2
Базис-центр 4 2
Нанософт 105 2
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 2
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 20 2
САПР-Альфа 2 1
ЭТМ 12 1
Мета-Хром НПФ - Научно-производственная фирма 1 1
Элтехника ПО АО - Элтехника Производственное объединение 10 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 1
Гемма НТЦ - Gemma 11 1
Винтех 1 1
Siemens AG - Siemens Group 2624 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3297 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 75 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 1
Dassault Systemes 223 1
НИИК - Научно-исследовательский и проектный институт карбамида - Инжиниринговая компания 6 1
Роскосмос - МИТ - Титан-Баррикады ФНПЦ - Федеральный научно-производственный центр 2 1
СТП Сервис - Си Эс Девелопмент 15 1
Асоника - Научно-исследовательский институт 8 1
Softkey - Софткей 212 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 605 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 292 1
Google LLC 12157 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4422 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 326 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 108 10
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - МАШ ПЗ - Машиностроитель Пермский завод - ПЗХО - Пермский завод химического оборудования 7 2
Газпром ПАО 1400 2
НТП Трубопровод - Инженерно-промышленная нефтехимическая компания 6 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 2
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 39 2
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 38 2
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
КуйбышевАзот 16 1
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 1
КамАЗ - НЕФАЗ - Нефтекамский автозавод - Нефтекамский автомобильный завод 12 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
Севергазпром 3 1
ГРЦ Макеева - Златмаш - Златоустовский машиностроительный завод 3 1
Пивоварни Ивана Таранова 11 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1332 1
Фаберлик - Faberlic 96 1
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 11 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
Завод имени А.А Кулакова - Петербургский приборостроительный завод им. А.А. Кулакова 2 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 139 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 102 1
Татнефть 237 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 126 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗ РИП - Муромский завод радиоизмерительных - Муромский радиозавод 5 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 17 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 157 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 18 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 446 1
Россети Ленэнерго 1699 1
СВГК - Средневолжская газовая компания - Самарагаз 9 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 306 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 53 1
Красный октябрь 33 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 25 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3214 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2124 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12668 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1893 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 280 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 260 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3329 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2904 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1122 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1474 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4021 29
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4788 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12220 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33429 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14562 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22486 10
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1861 9
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 467 7
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 356 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71717 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13210 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11393 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12840 5
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 222 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25713 4
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 192 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9991 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12198 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2382 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56087 3
Техническая документация - СПДС - Система проектно-технической документации для строительства 21 3
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 780 3
Enterprise directory - Корпоративные справочники 14 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 423 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26861 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31575 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7179 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16596 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1541 2
ICE - Interactive Connectivity Establishment 129 2
Web-client - Веб-клиент 226 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5883 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2363 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4449 2
Электронная библиотека - Electronic Library 260 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 429 1
ODMA - Open Document Management API 8 1
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 75 1
Графический редактор - Graphic Editor 105 1
MRP - manufacturing resource planning - Планирование производственных ресурсов - Material requirements planning - Планирование потребности в материалах 118 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 235 30
Аскон - Лоцман:PLM 91 13
Аскон Компас-строитель - Аскон Компас-СПДС - Аскон Системы проектной документации для строительства 13 6
Linux OS 10739 6
Аскон Компас-автопроект 16 5
Аскон - Лоцман:ПГС 10 4
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 20 4
Аскон Компас-Менеджер - Аскон Компас-ShaftPlus 4 3
Аскон Компас-Эксперт 5 3
Dassault Systemes - 3D ACIS Modeler - ядро геометрического моделирования 11 3
Siemens Digital Industries Software - Parasolid - коммерческое ядро геометрического моделирования 16 3
Аскон Pilot-ECM - Аскон Pilot Enterprise content management 16 3
Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 15 3
Аскон - Лоцман:КБ 6 2
Аскон Компас-Электрик 8 2
Росимущество - КТРВ - Искандер ОТРК - оперативно-тактический ракетный комплекс 16 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 832 2
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 18 2
Red Hat RPM - Package Manager 165 2
Аскон - C3D Labs - C3D Modeler 10 2
Renga BIM - Renga Architecture - Renga Structure - Renga Construction - Renga MEP 11 2
Аскон - C3D Labs - C3D Vision - C3D Web Vision 11 2
BBK vivo V - Серия смартфонов 53 2
Autodesk AutoCAD DXF 45 2
Dassault Systemes - SolidWorks 124 2
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 27 2
Microsoft Windows 16200 2
Быстрые отчеты - Fastreport Server - Fastreport Mono - Fastreport Net - Fastreport Open Source - Fastreport Cloud 17 1
Lotsia PDM Plus - Lotsia PartY PLUS 6 1
Аскон Компас-Защита 2 1
Аскон Компас:24 2 1
Аскон Компас-Штамп 1 1
Capgemini Consulting - Open Cascade - OCCT - Open Cascade Technology - CAS.CADE 4 1
Google Android 14551 1
Аскон Газоснабжение: ГСН 1 1
АПМ НТЦ - APM FEM - система прочностного анализа для КОМПАС-3D 7 1
Аскон KompasFlow 5 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 84 1
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 27 1
Нанософт - nanoCAD 101 1
Богданов Максим 35 4
Фофанов Олег 2 2
Волокитин Игорь 9 2
Газманов Олег 4 1
Черняков Аркадий 2 1
Мохов Андрей 1 1
Чичерина Юлия 1 1
Ханин Игорь 1 1
Нагорный Никита 2 1
Шувалов Евгений 16 1
Шурутов Алексей 1 1
Зыков Олег 16 1
Камнев Аркадий 1 1
Серавкин Андрей 6 1
Оснач Дмитрий 14 1
Киселев Дмитрий 12 1
Боронников Сергей 1 1
Глазырин Евгений 1 1
Зиновьев Евгений 2 1
Смирнов Олег 16 1
Елисеев Александр 7 1
Мукалин Кирилл 1 1
Грачева Татьяна 1 1
Егорцев Евгений 2 1
Голиков Александр 16 1
Пантелеев Илья 25 1
Таранов Иван 8 1
Прилепин Захар 5 1
Лепс Григорий 11 1
Гагарина Полина 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 154642 26
Украина 7757 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45265 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18372 4
Казахстан - Республика 5762 4
Беларусь - Белоруссия 5985 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14434 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1577 2
Узбекистан - Республика 1858 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3322 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2885 2
Швеция - Королевство 3669 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53207 2
Южная Корея - Республика 6813 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1623 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 433 2
Европа Западная 1488 2
Сатурн - Титан (спутник) 498 2
Россия - ПФО - Самарская область 1431 2
Россия - УФО - Пермский край - Лысьва 26 1
Германия - Федеративная Республика 12897 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4066 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 745 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1672 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1197 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 505 1
Россия - СФО - Новосибирск 4594 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1212 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 678 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 873 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 883 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2163 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 982 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 481 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 299 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 813 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 155 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 224 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 106 1
Европа Восточная 3119 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5969 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31395 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8862 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1040 5
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 118 4
Металлоконструкции - Металлические конструкции 39 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54361 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5900 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20046 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6153 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1469 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3256 3
Трейд-ин - Trade-in 204 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 683 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50693 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2346 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9969 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3629 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1406 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2565 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11606 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3658 2
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 523 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5265 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1328 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5792 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6591 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3332 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8259 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 171 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 591 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 452 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4873 1
Запугивание и шантаж 150 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2657 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 487 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 314 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7248 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2153 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17199 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11379 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Соловьев Live - YouTube-канал 5 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3703 2
IDC - International Data Corporation 4936 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8319 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 2
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 2
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 44 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 12 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1250 1
