«Росатом» покупает тысячи лицензий «Компас-3D» почти на треть миллиарда

«Росатом» покупает 3 863 лицензии программного обеспечения «Компас-3D» и сопутствующих продуктов на сумму в 262,5 млн руб.



Закупка ПО

Как выяснил CNews, «Росатом» проводит крупную закупку российского программного обеспечения «Компас-3D» на сумму в 262,5 млн руб.

Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок в опубликованном 26 сентября 2025 г. Тендер размещен на торговой площадке от имени «Русатом критические информационные технологии», сама закупка, согласно документам был инициализирована АО «Атомкомплект». Обе компании являются дочерними структурами Госкорпорации «Росатом».

Прием заявок на участие в тендере принимался до 8 октября 2025 г. Дата подведения итогов выбора поставщика назначена на 17 октября.

Закупка проводится в упрощенной форме на основании регламентирующих документов Госкорпорации «Росатом». Предметом договора является приобретение неисключительных лицензий на широкий спектр программных продуктов и приложений, входящих в экосистему «Компас-3D.

На основании документов, общее количество закупаемых лицензий на программное обеспечение «Компас-3D» и сопутствующие продукты составляет 3 863 штук.

В закупку входят как постоянные лицензии на основные системы и приложения, так и многочисленные пакеты обновления с предыдущих версий, а также комплексные лицензии для крупных рабочих мест.

«Компас-3D» — это отечественная система автоматизированного проектирования (САПР) для создания трехмерных моделей, чертежей и проектной документации. Разработана компанией «Аскон»

Применяется в машиностроении, строительстве, приборостроении и других отраслях промышленности. Программа внесена в реестр отечественного ПО и защищена от риска санкций и блокировок на территории России.

Подробности закупки

Номенклатура закупаемых лицензий чрезвычайно обширна и включает в себя системы трехмерного моделирования «Компас-3D» версий v23 и v24, универсальную систему автоматизированного проектирования «Компас-График», а также множество специализированных приложений для строительства, машиностроения, электрики и других инженерных областей.

Среди них также и другие продукты «Аскона»: «Компас-Строитель», «Компас-Электрик», приложения для проектирования трубопроводов, металлоконструкций, валов и механических передач, а также многочисленные каталоги и справочники.

Особое внимание в закупке уделено обновлению существующего парка программного обеспечения. Запланирована покупка крупных пакетов обновлений с предыдущих версий v21, v22 и v23 до актуальных v24 и даже v25. Примечательно, что часть лицензий, включая базовую систему «Компас-3D» v24 и пакеты обновлений, поставляется со специальным предложением. Оно включает акселератор для обеспечения совместимости с отечественной операционной системой Astra Linux, что соответствует курсу на импортозамещение в критически важной IT-инфраструктуре.

Недавно «Росатом» разрабатывал чип управления аккумуляторами

В конце июня 2025 г. CNews сообщал, что «Росатом» заказал разработку серии специализированных интегральных микросхем для систем управления литий-ионными аккумуляторами для замены американских LTC6811 и LTC6813 производства Analog Devices. На работы выделено 180,9 млн руб.

Проект, обозначен шифром «Микросхема БМС-Серия». Направлен на создание инновационного решения, соответствующего самым современным стандартам качества и функциональной безопасности, включая ASIL D, что является одним из высших уровней безопасности в автомобилестроении.