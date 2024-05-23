Индексная книга (каталог) CNews*
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Киселев Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 13, упоминаний - 15
Киселев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Боронников Сергей 1 1
|Морозова Елена 3 1
|Дмитриева Евгения 6 1
|Прокопенко Тимур 1 1
|Глазырин Евгений 1 1
|Подопригоров Сергей 1 1
|Иткин Владимир 12 1
|Соснин Иван 1 1
|Жаров Александр 182 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Белоусов Андрей 150 1
|Дворкович Аркадий 216 1
|Голикова Татьяна 57 1
|Михайлов Сергей 58 1
|Акимов Александр 27 1
|Филинов Александр 2 1
|Тепляков Константин 2 1
|Аникеев Владимир 3 1
|Докучаев Дмитрий 20 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Стоянов Руслан 37 1
|Тимакова Наталья 18 1
|Плесконос Дмитрий 33 1
|Курданов Андрей 16 1
|Оснач Дмитрий 14 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.