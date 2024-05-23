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Киселев Дмитрий

СОБЫТИЯ


23.05.2024 Бренд цифровых аксессуаров Baseus официально в России 1
02.05.2024 Онлайн-кинотеатр Kion расширил библиотеку фильмов и сериалов для слабослышащей аудитории 1
02.06.2023 Qlever Solutions стала партнером фирмы «1С» 1
26.04.2023 PIX Robotics и Qlever Solutions заключили партнёрское соглашение в сфере внедрения BI-решений 1
06.07.2017 Лидер российских хакеров из «Шалтая-Болтая» получил срок 1
20.08.2014 Beeper защитил данные при помощи Falcongaze SecureTower 1
20.02.2014 Контакт-центры Beeper обработали в 2013 г. 101 млн обращений 1
31.10.2013 Бренду BEEPER исполнилось 18 лет 1
18.02.2013 Андрей Курданов назначен директором Уральского региона «ВымпелКома» 2
10.01.2013 «Аскон» подвела итоги программы Trade In по замене устаревших САПР на «Компас» 1
06.11.2012 «Билайн» увеличил срок жизни sim-карт для трудовых мигрантов 1
12.08.2010 Дмитрий Киселев назначен региональным директором Уральского региона «ВымпелКома» 2

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Киселев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 67 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 3
Qlever Solutions - Клевер Солюшнс 9 3
Шалтай-Болтай - Анонимный интернационал - Хакерская группировка 14 1
Baseus 45 1
Мета-Хром НПФ - Научно-производственная фирма 1 1
МегаФон - Revo Charge 11 1
Ростелеком 10986 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5680 1
МегаФон 10828 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15923 1
9636 1
Telegram Group 2965 1
Falcongaze - Фалконгейз 77 1
Qlik - QlikTech 177 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 482 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 132 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 149 1
Компас 20 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8925 2
РМГ - Русская Медиагруппа 20 1
101Hotels.com 456 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 1
Почта России ПАО 2380 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2438 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13964 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3664 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 807 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 875 1
Пейджер - Beeper - Bleeper - Пейджинговая связь - Пейджинговая сеть 262 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36436 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4517 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4903 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26948 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12335 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26022 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5685 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3594 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12916 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6074 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16397 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12253 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26423 1
Аксессуары 4304 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14817 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1258 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9674 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1171 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 377 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23050 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5313 1
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Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1745 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8374 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35330 1
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9567 1
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4424 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1957 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 344 1
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PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 78 1
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Китай - Гуандун - Гуандонг 90 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7472 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11808 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8283 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3885 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33965 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1858 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3380 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 335 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3877 1
Миграция населения - Миграционные службы 450 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3162 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1484 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4007 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3801 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27450 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 514 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 451 1
Трейд-ин - Trade-in 234 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57993 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11718 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 252 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Минобороны РФ - ВМА им. С. М. Кирова - Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 10 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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