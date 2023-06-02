Qlever Solutions стала партнером фирмы «1С»

Qlever Solutions, специализирующаяся на внедрении ИТ-решений для работы с данными, стала сертифицированным партнером фирмы «1С», которая занимается разработкой, дистрибуцией, изданием и поддержкой компьютерных программ делового и домашнего назначения. Партнерство направлено на решение задач бизнеса программными средствами.

По информации с официального сайта 1c.ru, система программ «1С:Предприятие» и прикладные решения «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление торговлей», «1С:Зарплата и Управление персоналом» и т.д. широко применяются в России и странах СНГ для автоматизации работы экономистов, бухгалтеров, отделов продаж, закупок и кадровых служб более чем в 1,5 млн организаций.

«Партнерство позволит применить наш опыт внедрения бизнес-аналитики для расширения функциональности готовых решений «1С». Бизнес получает гибко настраиваемую аналитику с возможностью оптимизации под конкретные задачи на базе популярных программных продуктов «1С», — отметил генеральный директор Qlever Solutions Дмитрий Киселёв.

Одним из направлений сотрудничества компаний станет предоставление услуг по повышению качества данных с помощью «1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией».

Низкое качество данных — препятствие на пути к автоматизации бизнес-процессов. Оно затрудняет построение отчетности, нарушает кросс-функциональное взаимодействие между подразделениями и приводит к ошибкам, которые становятся прямой или косвенной причиной потери денег для компании. Поэтому интерес к ИТ-решениям, которые позволяют повысить качество данных, стал одним из трендов рынка, отмечают в Qlever Solutions.

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Наиболее высокую рентабельность проекты по управлению НСИ показывают в компаниях с разветвленной филиальной сетью и использующих несколько разных информационных систем, которые содержат противоречивые сведения. Например, организации, которые работают по 223-ФЗ и 44-ФЗ, предприятия ТЭК, телеком, сфера электронной коммерции, госкорпорации.

Внедрение решений на базе «1С:Предприятие 8» оптимизирует выполнение рутинных задач компании, сократит время на подготовку отчетности и уменьшит количество ошибок в документах, а расширение потенциала системы с помощью настройки аналитики станет инструментом быстрого принятия верных управленческих решений.