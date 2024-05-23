Бренд цифровых аксессуаров Baseus официально в России

Baseus, китайский производитель цифровых аксессуаров и гаджетов, объявляет о старте работы на российском рынке. Бренд известен в России, но до сегодняшнего времени не был официально представлен, а реализовывался посредством международных маркетплейсов. Об этом CNews сообщили представители Baseus.

Среди планов развития Baseus отмечается создание официальных каналов продаж в России и открытие официальных магазинов на базе маркетплейсов. Кроме того бренд нацелен и на плотное сотрудничество с федеральным ритейлом. Baseus уже присутствует в продуктовой матрице торговой сети DNS, а также заключены контракты с официальными дистрибьюторами TFN и Revo Charge. Ряд продуктов будет интересен в сегменте B2B – это аксессуары для авто и устройства видеонаблюдения.

Всего в портфеле бренда представлено более 20 полных продуктовых линеек, среди которых: зарядные устройства, аудио, освещение, аксессуары для авто и офиса в среднем ценовом сегменте.

Baseus Бренд цифровых аксессуаров Baseus официально в России

Продукция будет представлена в России в полном объеме, в рамках стратегии бренда Baseus сфокусируется на трех категориях: зарядные устройства: внешние аккумуляторы, зарядные устройства и кабели, удлинители; аудио: беспроводные наушники TWS и OWS, проводные наушники, полноразмерные наушники, портативная акустика; аксессуары для авто: держатели для смартфонов, автомобильные зарядные устройства, портативные пылесосы, насосы, стартеры.

«Россия – один из самых ключевых рынков в Европе. За три года нам удалось занять здесь лидирующие позиции по продажам цифровых аксессуаров через AliExpress , теперь же настало время развивать официальные каналы, как онлайн, так и оффлайн. Наша конечная цель – стать главным брендом цифровых аксессуаров в России. Baseus специализируется на инновационных девайсах по доступным ценам, и теперь еще больше жителей России смогут оценить продукцию бренда. Мы надеемся, что каждый российский пользователь найдет что-то для себя в наших продуктовых линейках» – отметила Моника Дуань, генеральный директор Baseus в Европе.

Руководитель локальной команды Baseus в России Дмитрий Киселев: «Мы рады сообщить, что Baseus официально в России. В Baseus разумно-сбалансированный широкий ассортимент продуктов, который отвечает всем требованиям конечного потребителя: функционал, цена, дизайн, качество. Каждый элемент устройств, который мы разрабатываем, воплощает в себе все наши мысли и усилия, направленные на то, чтобы предоставить пользователям лучший опыт использования. Рынок России – одно из приоритетных направлений в Baseus. Стратегический подход в бизнесе, гибкость, четко поставленная цель, желание стать Лидером – залог успеха в России».

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Название бренда Baseus происходит от словосочетания «Base On Use», что означает «Основа для использования». В арсенале Baseus – более 10 лет работы в области электроники. На сегодняшний день бренд владеет более 120 патентами на изобретения. В настоящее время создано более 20 полных продуктовых линеек, в которые входят зарядные устройства, аудио, освещение, аксессуары для авто и офиса и др. Baseus управляет собственными производственными площадками и научно-исследовательским центром, которые располагаются в провинциях Гуандун и Цзянси, а общая площадь производства составляет более 53 тыс. кв. м.

В настоящее время продукты компании представлены более чем в 180 странах Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.