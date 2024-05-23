Разделы

Техника
|

Бренд цифровых аксессуаров Baseus официально в России

Baseus, китайский производитель цифровых аксессуаров и гаджетов, объявляет о старте работы на российском рынке. Бренд известен в России, но до сегодняшнего времени не был официально представлен, а реализовывался посредством международных маркетплейсов. Об этом CNews сообщили представители Baseus.

Среди планов развития Baseus отмечается создание официальных каналов продаж в России и открытие официальных магазинов на базе маркетплейсов. Кроме того бренд нацелен и на плотное сотрудничество с федеральным ритейлом. Baseus уже присутствует в продуктовой матрице торговой сети DNS, а также заключены контракты с официальными дистрибьюторами TFN и Revo Charge. Ряд продуктов будет интересен в сегменте B2B – это аксессуары для авто и устройства видеонаблюдения.

Всего в портфеле бренда представлено более 20 полных продуктовых линеек, среди которых: зарядные устройства, аудио, освещение, аксессуары для авто и офиса в среднем ценовом сегменте.

ba1.jpg

Baseus
Бренд цифровых аксессуаров Baseus официально в России

Продукция будет представлена в России в полном объеме, в рамках стратегии бренда Baseus сфокусируется на трех категориях: зарядные устройства: внешние аккумуляторы, зарядные устройства и кабели, удлинители; аудио: беспроводные наушники TWS и OWS, проводные наушники, полноразмерные наушники, портативная акустика; аксессуары для авто: держатели для смартфонов, автомобильные зарядные устройства, портативные пылесосы, насосы, стартеры.

«Россия – один из самых ключевых рынков в Европе. За три года нам удалось занять здесь лидирующие позиции по продажам цифровых аксессуаров через AliExpress , теперь же настало время развивать официальные каналы, как онлайн, так и оффлайн. Наша конечная цель – стать главным брендом цифровых аксессуаров в России. Baseus специализируется на инновационных девайсах по доступным ценам, и теперь еще больше жителей России смогут оценить продукцию бренда. Мы надеемся, что каждый российский пользователь найдет что-то для себя в наших продуктовых линейках» – отметила Моника Дуань, генеральный директор Baseus в Европе.

Руководитель локальной команды Baseus в России Дмитрий Киселев: «Мы рады сообщить, что Baseus официально в России. В Baseus разумно-сбалансированный широкий ассортимент продуктов, который отвечает всем требованиям конечного потребителя: функционал, цена, дизайн, качество. Каждый элемент устройств, который мы разрабатываем, воплощает в себе все наши мысли и усилия, направленные на то, чтобы предоставить пользователям лучший опыт использования. Рынок России – одно из приоритетных направлений в Baseus. Стратегический подход в бизнесе, гибкость, четко поставленная цель, желание стать Лидером – залог успеха в России».

Репутацию продавцов на «Авито» оценит искусственный интеллект
искусственный интеллект

***

Название бренда Baseus происходит от словосочетания «Base On Use», что означает «Основа для использования». В арсенале Baseus – более 10 лет работы в области электроники. На сегодняшний день бренд владеет более 120 патентами на изобретения. В настоящее время создано более 20 полных продуктовых линеек, в которые входят зарядные устройства, аудио, освещение, аксессуары для авто и офиса и др. Baseus управляет собственными производственными площадками и научно-исследовательским центром, которые располагаются в провинциях Гуандун и Цзянси, а общая площадь производства составляет более 53 тыс. кв. м.

В настоящее время продукты компании представлены более чем в 180 странах Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Ушла, но на словах. HPE продолжает зарабатывать в России сотни миллионов рублей после своего «побега» из страны

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

В России запущена система ИБ-аналитики, обученная на базе данных ФСТЭК

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Владелец «Микрона» заработает на бирже 15 миллиардов

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM

Умная одежда для летних занятий спортом: выбор ZOOM

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024