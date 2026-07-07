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ВСМПО-АВИСМА Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК АВИСМА-Машиностроитель АВИСМА-Спецремонт АВИСМА-МетрАТек Аналитик-А
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 46, упоминаний - 121
ВСМПО-АВИСМА и организации, системы, технологии, персоны:
|СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
|Демократический выбор России - политическая партия 2 1
|Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
|4CIO 20 1
|Чемезов Сергей 146 4
|Евсеев Сергей 5 3
|Ковальногов Павел 3 3
|Путин Владимир 3446 2
|Михайлов Сергей 57 2
|Куликов Сергей 37 2
|Оснач Дмитрий 14 2
|Белоусов Михаил 5 1
|Денискин Роман 1 1
|Шаев Виталий 59 1
|Глазырин Евгений 1 1
|Моторин Степан 1 1
|Лобанов Николай 1 1
|Аксенов Олег 62 1
|Оберемок Надежда 45 1
|Аникин Дмитрий 68 1
|Воеводин Михаил 1 1
|Милованов Андрей 46 1
|Солдатенкова Ксения 41 1
|Белан Иван 41 1
|Желнова Алина 42 1
|Артюхов Сергей 65 1
|Сбытов Максим 2 1
|Ледер Михаил 1 1
|Натрусов Артем 312 1
|Мишустин Михаил 781 1
|Шадаев Максут 1207 1
|Греф Герман 484 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Чубайс Анатолий 222 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Абакумов Евгений 226 1
|Калагин Илья 13 1
|Нестеров Алексей 174 1
|Малышев Сергей 99 1
|Новиков Алексей 66 1
|Громкова Ольга 28 1
|Набиуллина Эльвира 123 1
|Приходько Сергей 28 1
|Никитин Сергей 96 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.