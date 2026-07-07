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Индексная книга (каталог) CNews*
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ВСМПО-АВИСМА Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК АВИСМА-Машиностроитель АВИСМА-Спецремонт АВИСМА-МетрАТек Аналитик-А

ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А

СОБЫТИЯ

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07.07.2026 «СКБ Контур» и корпорация «ВСМПО-Ависма» договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации 3
30.07.2025 На ВСМПО-АВИСМА внедрили в производственный процесс новую технологию 6
05.03.2025 Онлайн-бум в металлургии: объем закупок отрасли в 2024 г. на B2B-Center вырос на 51% 1
22.01.2024 «Ростелеком» и «ВСМПО-АВИСМА» запустили совместную программу для сотрудников предприятия 6
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 1
14.06.2023 Российский разработчик с площадкой в Перми запустил производство IP-камер со встроенным отечественным ПО 1
23.05.2023 Как оптимизировать внутреннюю логистику предприятия? 3
30.08.2022 Распадская угольная компания внедрила в систему безопасности видеосервер на российском процессоре 1
25.08.2022 Серверы и видеоаналитика Domination работают с ПО ESM 1
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 2
18.09.2019 Скоростной мобильный интернет МТС появился на территории уральских моногородов Верхняя Салда и Качканар 2
10.07.2019 Илья Калагин: Через пять лет ИИ станет ключевым инструментом для работы с данными 1
27.02.2017 УК «Вертолеты России» перешла с Windows на Linux 1
07.12.2016 «Ростех» предотвратил 1 млрд банкротство НИЦ «Атом» 1
21.10.2015 Началась большая перестройка «Ростеха»: назначен главный по ИТ и радиоэлектронике 1
23.07.2015 Жизнь под санкциями: «Ростех» увеличит вложения в ИТ и электронику 1
02.02.2015 «Билайн» запускает сеть 4G в Пермском крае 1
10.11.2014 Швейцарское представительство ВСМПО-АВИСМА работает в Directum 4
07.11.2014 «Билайн Бизнес» обеспечит связью крупнейшего в мире производителя титана 4
02.04.2014 «Аскон» резко замедлил рост и провел реорганизацию 1
10.01.2013 «Аскон» подвела итоги программы Trade In по замене устаревших САПР на «Компас» 3
19.11.2012 «Лаборатория Касперского» обеспечивает ИБ «Корпорации ВСМПО-Ависма» 2
17.11.2011 «Билайн Бизнес» построит корпоративную телефонную сеть для «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» 5
19.10.2011 Система «Скаут» помогает оптимизировать работу транспорта «ВСМПО-АВИСМА» 4
07.04.2011 «ВСМПО-Ависма» управляет договорами и финансами с помощью КАС «Бизнес Люкс» 6
21.10.2010 Канцелярия «Корпорации ВСМПО-Ависма» работает в Directum 5
11.10.2010 Поставщик титана для Boeing сэкономил 460 млн руб. на электронных торгах 3
28.06.2010 Boeing продолжит закупать российский титан 3
13.01.2010 Объем торгов в МТС «Фабрикант» превысил 63,74 млрд руб. 1
15.05.2009 21 мая в Москве пройдет семинар по типовому решению ТОРО на базе SAP ERP 1
02.04.2008 Еще одна «дочка» АВИСМА внедрила КАС «Бизнес Люкс» 5
27.11.2007 Путин укомплектовал «Ростехнологии» 1
08.11.2007 КАС «Бизнес Люкс» помогает АВИСМА вести складской учет 11
20.07.2007 Directum автоматизировал работу канцелярии «Ависмы» 3
07.06.2007 "Сухой" SuperJet-100: французский вклад 2
06.06.2007 Первые шасси для SuperJet 100 прибудут в Россию в августе 1
12.12.2006 Завершена виртуальная сборка Boeing 787 Dreamliner 1
12.12.2006 Завершена виртуальная сборка Boeing 787 Dreamliner 1
15.08.2006 В АВИСМА внедрена подсистема "Бухгалтерский учет" 7
14.08.2006 Boeing закупит российский титан 2

Публикаций - 46, упоминаний - 121

ВСМПО-АВИСМА и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3434 7
Компьютер НПО 73 5
Directum - Директум 1248 4
ВИПАКС - VIPAKS 7 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15588 3
9516 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9478 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 334 3
Ростелеком 10871 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1821 2
МегаФон 10635 2
SAP SE 5579 2
Microsoft Corporation 25707 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1264 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 474 2
Dassault Systemes 233 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 491 2
Ростех - РТ-Информ 147 2
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 31 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 2
Компас 20 2
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 61 2
АйТек ПРО 5 2
РАУ ИТ - РАУ IT - РАУ АйТи - РАУ Компьютерс 9 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Совам Телепорт - ВНИИПАС - Всесоюзный научно-исследовательский институт прикладных автоматизированных систем - ИАС - Институт автоматизированных систем 18 1
Safran - Sagem - Sagemcom - Sagem Communication - Communication Haut Debit - Communication Mobile 31 1
Мета-Хром НПФ - Научно-производственная фирма 1 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 72 1
Системы документооборота 519 1
Камкабель - Камский кабель - Кабель Технологии Инновации 3 1
Soft Division - Софт Дивижн 6 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 141 1
Аусферр ИТЦ 44 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5599 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 632 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1675 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2991 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 412 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 1
Boeing 1030 10
Airbus Group - Airbus Industries 246 6
Уралхим - Уралкалий ПАО 112 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8764 4
Газпром ПАО 1482 4
Роснефть НК - нефтяная компания 557 4
Ростех - Вертолеты России 180 4
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 25 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 207 3
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 3
Safran - Safran Landing Systems - Messier-Bugatti-Dowty 9 2
ВСМПО-АВИСМА - Авитранс 2 2
Почта России ПАО 2348 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 136 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 507 2
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 2
Регион-Информ 1 1
Лукойл Калининградморнефть 6 1
Safran - Techspace Aero 4 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - УМЗ - Ульяновский механический завод 3 1
Ростех - Вертолеты России - Роствертол - Ростовский вертолётный производственный комплекс 13 1
Лукойл Энергогаз 1 1
Safran - Sagem Avionics 2 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Обуховский завод ГОЗ - Обуховский сталелитейный завод - Большевик Ленинградский государственный завод 6 1
Лобанов-логист 1 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 1
ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат 14 1
ПРП - Пермрегионпроект 7 1
Татнефть - Тольяттикаучук - Тольяттисинтез - СИБУР Тольятти 2 1
Газпром центрремонт 6 1
Петролеспорт 6 1
Дальмостострой 2 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4932 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13659 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3616 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 192 3
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 15 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 196 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2313 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 120 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5578 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1159 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3662 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 965 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 781 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Федеральное казначейство России 1939 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 781 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Администрация Президента РФ - Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 9 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
4CIO 20 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35835 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64353 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25288 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13856 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15975 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61231 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33213 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16924 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12739 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34455 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12116 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29571 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12098 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8162 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9195 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3392 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14150 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24189 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27193 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4355 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2010 3
Учет ТМЦ - Учет товарно-материальных ценностей - Материальный учет - Управление материальными ресурсами - Инвентаризация товаров и материалов - Material management 106 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21857 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1580 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10042 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4840 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22446 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17873 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3058 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28070 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7123 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13521 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3343 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7754 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4582 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2655 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1569 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2029 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5347 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13113 2
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 57 5
Linux OS 11442 4
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 143 3
Аскон - Лоцман:ПГС 10 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 941 2
Аскон - Лоцман:PLM 99 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 263 2
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 2
Directum СЭД - ECM-система 304 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5228 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 2
R-Vision EVO 12 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis 32 1
Аскон Компас-График 42 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 115 1
ВИПАКС Сокол 1 1
Safran - Sagem Monetel 2 1
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 42 1
R-Vision VM - R-Vision Vulnerability Management - R-Vision VD - R-Vision Vulnerability Database 30 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 1
РАУ ИТ - Маппа 1 1
НКТ - Р7-графика 47 1
Unlimited Production - eXpress.ms 40 1
Аскон - Лоцман:ОРД 5 1
Аскон - Лоцман:КБ 6 1
Аскон Компас-строитель - Аскон Компас-СПДС - Аскон Системы проектной документации для строительства 13 1
Soft Division - Electronika Security Manager - ESM 5 1
МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 23 1
Росимущество - КТРВ - Искандер ОТРК - оперативно-тактический ракетный комплекс 16 1
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1040 1
Новые облачные технологии - МойОфис 951 1
Microsoft Office 4135 1
Microsoft Windows 16811 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2485 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2966 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 395 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 313 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 433 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1194 1
Чемезов Сергей 146 4
Евсеев Сергей 5 3
Ковальногов Павел 3 3
Путин Владимир 3446 2
Михайлов Сергей 57 2
Куликов Сергей 37 2
Оснач Дмитрий 14 2
Белоусов Михаил 5 1
Денискин Роман 1 1
Шаев Виталий 59 1
Глазырин Евгений 1 1
Моторин Степан 1 1
Лобанов Николай 1 1
Аксенов Олег 62 1
Оберемок Надежда 45 1
Аникин Дмитрий 68 1
Воеводин Михаил 1 1
Милованов Андрей 46 1
Солдатенкова Ксения 41 1
Белан Иван 41 1
Желнова Алина 42 1
Артюхов Сергей 65 1
Сбытов Максим 2 1
Ледер Михаил 1 1
Натрусов Артем 312 1
Мишустин Михаил 781 1
Шадаев Максут 1207 1
Греф Герман 484 1
Чаркин Евгений 317 1
Чубайс Анатолий 222 1
Никифоров Николай 1138 1
Абакумов Евгений 226 1
Калагин Илья 13 1
Нестеров Алексей 174 1
Малышев Сергей 99 1
Новиков Алексей 66 1
Громкова Ольга 28 1
Набиуллина Эльвира 123 1
Приходько Сергей 28 1
Никитин Сергей 96 1
Россия - РФ - Российская федерация 164859 28
Сатурн - Титан (спутник) 529 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47340 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1777 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1673 5
Россия - УФО - Пермский край - Березники 68 5
Европа 24910 4
Россия - УФО - Свердловская область 1922 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4458 4
Украина 7908 3
Казахстан - Республика 6007 2
Азия - Азиатский регион 5891 2
Америка - Американский регион 2204 2
Франция - Французская Республика 8143 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 221 2
Россия - УФО - Пермский край - Коми-Пермяцкий округ 39 1
Франция - Нормандия - Гавр 2 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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