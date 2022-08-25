Серверы и видеоаналитика Domination работают с ПО ESM

Разработчики компании ВИПАКС реализовали интеграцию с программным обеспечением ESM. Теперь видеосерверы, модули видеоаналитики и программное обеспечение Domination включены в единый интерфейс ESM для управления системами безопасности на объекте. Об этом CNews сообщили представители ВИПАКС.

Программное обеспечение «Electronika Security Manager» (ПО ESM) производства компании «Софт дивижн» объединяет несколько различных систем безопасности – СКУД, СОПС, АСУ, ТП, GPS, защиты периметра, досмотра, видеонаблюдения – и позволяет централизованно управлять ими через единый интерфейс, а также автоматизировать, контролировать и анализировать действия операторов.

ПО ESM – это российский программный продукт PSIM-класса. Оно включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, благодаря чему ПО соответствует госпрограмме импортозамещения и подходит для установки на объектах критической информационной инфраструктуры.

Интеграция Domination с ПО ESM дает возможность управлять видеонаблюдением, построенным на АПК Domination, через единый интерфейс наряду со всеми установленными на объекте подсистемами безопасности. Для того чтобы включить систему видеонаблюдения Domination (видеокамеры, видеосерверы, модули видеоаналитики) в интерфейс ESM достаточно установить драйвер ESM-Domination. После этого пользователь сможет: импортировать в ПО ESM список видеокамер, подключенных к видеосерверу Domination; получать информацию о состоянии IP-камер и управлять ими; просматривать видеоданные, поступающие в реальном времени с серверов Domination или хранящиеся в архиве; получать информацию о тревожных событиях и работе видеоаналитики; настроить перевод камеры в предпозицию по команде оператора, автоматическим сценариям или в зависимости от обнаруженного тревожного события; автоматизировать включение\выключение записи видеоданных в зависимости от обнаруженного тревожного события (на ограниченное время).

ПО ESM является основным компонентом программно-аппаратного комплекса ПАК ESM, который подходит для использования на объектах транспортной инфраструктуры – в аэропортах и на вокзалах – благодаря сертификату транспортной безопасности, полученному в соответствии с Постановлением Правительства России от 26.09.2016 г. № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».

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«ВИПАКС» – российский разработчик и производитель систем интеллектуального видеонаблюдения Domination и «Айтек про». Разработки компании применяют «Сбербанк», «Сибур-химпром», «Роснефть», «Уралкалий», «Лукойл», «Газпром», «Уралхим», «Камский кабель», «Пермские моторы», «ВСМПО Ависма», Эрмитаж, а также торговые центры и городские парки Перми. С 1996 г на рынке систем безопасности.

Soft Division – разработчик и поставщик программных и аппаратных решений для управления физической безопасностью. Основные продукты: ESM – российское программное обеспечение класса PSIM для управления безопасностью объектов различных типов; EVA Visitor Admission – система для автоматизации процедур заказа, согласования и выдачи пропусков; EVA Service – система для автоматизации процесса технического обслуживания различных систем и организации ремонтных работ. Продукты компании используются в аэропортах Шереметьево, Сочи, Анапы, Краснодара, на НПЗ «Славнефть-ЯНОС», «ТАНЭКО», на ряде ГОКов и др.