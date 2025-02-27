ВИПАКС - VIPAKS

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«ВИПАКС» – российский разработчик и производитель систем интеллектуального видеонаблюдения, включающих в себя аппаратно-программный комплекс Domination и видеооборудование «АйТек ПРО». Производственная площадка находится в Перми.