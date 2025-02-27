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ВИПАКС VIPAKS

ВИПАКС - VIPAKS

«ВИПАКС» – российский разработчик и производитель систем интеллектуального видеонаблюдения, включающих в себя аппаратно-программный комплекс Domination и видеооборудование «АйТек ПРО». Производственная площадка находится в Перми.


27.02.2025 Доля отечественного оборудования в решениях для видеоаналитики не превышает 60% 1
05.09.2023 Российский производитель обеспечил круглосуточным видеонаблюдением детские площадки в Пермском крае 1
14.06.2023 Российский разработчик с площадкой в Перми запустил производство IP-камер со встроенным отечественным ПО 1
30.08.2022 Распадская угольная компания внедрила в систему безопасности видеосервер на российском процессоре 2
25.08.2022 Серверы и видеоаналитика Domination работают с ПО ESM 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

ВИПАКС и организации, системы, технологии, персоны:

АйТек ПРО 4 2
Ростелеком 9766 1
Soft Division - Софт Дивижн 4 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 374 1
Газпром ПАО 1345 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 3
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 3
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 3
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 43 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 3
Роснефть НК - нефтяная компания 514 3
Уралхим - Уралкалий ПАО 98 3
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
101Hotels.com 456 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 1
Распадская угольная компания 10 1
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