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ВИПАКС VIPAKS
«ВИПАКС» – российский разработчик и производитель систем интеллектуального видеонаблюдения, включающих в себя аппаратно-программный комплекс Domination и видеооборудование «АйТек ПРО». Производственная площадка находится в Перми.
ВИПАКС и организации, системы, технологии, персоны:
|АйТек ПРО 4 2
|Ростелеком 9766 1
|Soft Division - Софт Дивижн 4 1
|Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 374 1
|Михайлов Сергей 52 3
|Моторин Степан 1 1
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