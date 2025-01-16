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Soft Division Софт Дивижн


Soft Division — российский разработчик и поставщик PSIM–платформы ESM, а также других программных и аппаратных решений для управления физической безопасностью. Основная специализация компании — создание инновационных продуктов для решения задач и оптимизации бизнес-процессов в управлении безопасностью. 


16.01.2025 Портфель OCS пополнят российские решения для управления безопасностью от Soft Division 1
25.08.2022 Серверы и видеоаналитика Domination работают с ПО ESM 2
18.07.2022 Soft Division и VisionLabs создали интеллектуальное решение для управления трафиком на пропускных пунктах 1
12.05.2022 Экосистема «Ред ОС» пополнилась ESM для управления безопасностью 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Soft Division и организации, системы, технологии, персоны:

OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
ВИПАКС - VIPAKS 4 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 43 1
Газпром ПАО 1342 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 297 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
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Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 1
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