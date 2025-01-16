Soft Division Софт Дивижн
Soft Division — российский разработчик и поставщик PSIM–платформы ESM, а также других программных и аппаратных решений для управления физической безопасностью. Основная специализация компании — создание инновационных продуктов для решения задач и оптимизации бизнес-процессов в управлении безопасностью.
Soft Division и организации, системы, технологии, персоны:
|OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
|ВИПАКС - VIPAKS 4 1
|Ред Софт - Red Soft 700 1
|VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
|Скворцов Андрей 13 1
|Романов Илья 31 1
|Заботин Александр 3 1
|Гуреева Ольга 1 1
|Рустамов Рустам 412 1
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