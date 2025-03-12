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Soft Division подтвердила совместимость решения Electronika Security Manager с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Soft Division, разработчик программного обеспечения класса PSIM Electronika Security Manager (ESM), объявляют о совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise (версии 16,17), Postgres Pro Standard (версии 16,17), их сертифицированных редакций и решения Electronika Security Manager 2024.1., 2024.3., 2025.1., 2025.3..

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Телеком

Electronika Security Manager (ESM) — программное обеспечение системы сбора и обработки информации класса PSIM для управления безопасностью объектов различных типов. Входит в реестр отечественного программного обеспечения. В составе программно-аппаратного комплекса сертифицировано согласно постановлению Правительства России № 969. Продукт внедрен на большом количестве объектов, включая объекты промышленности, транспортной инфраструктуры и места массового пребывания людей. Гибкая платформа реализует широкий круг задач — от комплексной системы безопасности локального и федерального масштаба до специальных решений, актуальных для конкретного предприятия.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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