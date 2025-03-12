Получите все материалы CNews по ключевому слову
Soft Division Electronika Security Manager ESM
Electronika Security Manager (ESM) от Soft Division — программное обеспечение системы сбора и обработки информации класса PSIM для управления безопасностью объектов различных типов. Входит в реестр отечественного программного обеспечения. В составе программно-аппаратного комплекса сертифицировано согласно Постановлению Правительства РФ № 969.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
Создано именных указателей - 170401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.