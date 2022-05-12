Экосистема «Ред ОС» пополнилась ESM для управления безопасностью

Специалисты Soft Division и «Ред софт» подтвердили работоспособность серверного программного обеспечения «Electronika Security Manager (ESM)» в среде операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

ESM – программное обеспечение предназначено для управления безопасностью объектов различных типов. ESM зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 626). Является первым российским программным продуктом PSIM-класса.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

«В ходе тестирования мы проверили установку модулей web-сервера, его работу и запуск. Результаты подтвердили использование РЕД ОС в качестве операционной системы для сервера ESM. Полученное решение может эксплуатироваться на предприятиях с повышенными требованиями к обеспечению безопасности» – сказала Ольга Гуреева, руководитель Soft Division.

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«Безболезненный и оперативный перевод организаций на отечественное программное обеспечение сейчас во многом зависит от заинтересованности разработчиков в создании единого техностека и непрерывного процесса подтверждения совместимости продуктов. Electronika Security Manager предназначен для управления безопасностью в промышленности и на транспорте, в местах массового пребывания людей. Его включение в экосистему “Ред ОС” позволит реализовать программу импортозамещения эффективно, в том числе и на объектах КИИ», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».