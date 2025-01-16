Портфель OCS пополнят российские решения для управления безопасностью от Soft Division

OCS объявляет о начале сотрудничества с компанией Soft Division, отечественным разработчиком программных и аппаратных решений для управления физической безопасностью. В рамках партнерства дистрибьютор займется продвижением продуктов вендора: платформ Electronika Security Manager (ESM) и ESM Service, а также системы ESM Visitor Admission. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Решение ESM компании Soft Division — это российская платформа для управления безопасностью объектов класса PSIM (physical security information management). Оно позволит партнерам OCS организовать сбор, обработку и анализ данных из различных источников, автоматизировать управление безопасностью, уменьшить время реагирования на угрозы. Платформа включена в Реестр отечественного ПО и сертифицирована для применения в сфере транспортной безопасности согласно постановлению правительства №969. Она подходит как для организации комплексных систем безопасности локального и федерального масштаба, так и для использования в узкоспециализированных областях.

OCS также представит своей обширной партнерской сети решение для управления выдачей пропусков ESM Visitor Admission и платформу для автоматизации технического обслуживания ESM Service. Совместно с флагманским продуктом ESM они дадут возможность не только выстроить комплексную систему безопасности на любом объекте, но и обеспечить ее поддержку и сопровождение.

«Физическая безопасность — одно из направлений, где требования к качеству, функциональности и надежности продуктов особенно высоки. Решения Soft Division соответствуют самым строгим стандартам, а наличие необходимых сертификаций делает возможным участие в крупных социально значимых проектах. Перечень систем, которые уже интегрированы с ESM, достаточно обширный, что позволяет оперативно внедрять платформу в текущую инфраструктуру объектов. Для нас, как для дистрибьютора, который работает с нестандартными и сложными задачами, это особенно важно», — отметил Александр Заботин, заместитель директора департамента инфраструктуры и инженерных систем OCS.