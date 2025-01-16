Заботин Александр
|16.01.2025
|Портфель OCS пополнят российские решения для управления безопасностью от Soft Division 1
|25.07.2024
|OCS стала дистрибьютором российских акустических систем «Аврора» 1
|20.05.2024
|OCS начала поставлять профессиональные дисплеи Hisense 1
Заботин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 3
|Soft Division - Софт Дивижн 4 1
|Сонорусс Аудио-Групп 2 1
|Google LLC 11775 1
|Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 1
|Власов Алексей 16 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
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