OCS начала поставлять профессиональные дисплеи Hisense

OCS Distribution объявила о развитии партнерских отношений с компанией Hisense. Продуктовый портфель дистрибьютора пополнили отдельностоящие и интерактивные дисплеи, LED-стены и дисплеи для видеостен производителя.

В рамках дистрибьюторского соглашения в ассортимент OCS вошли дисплеи Hisense 24/7 DM Series с диагоналями от 32 до 100 дюймов. Продукты предназначены для использования в общественных пространствах и обладают рядом технологических преимуществ: автоматической регулировкой яркости дисплея, беспроводным совместным доступом, защитным и антибликовым покрытием.

Помимо этого, дистрибьютор предложит партнерам интерактивные панели Hisense с диагоналями 65, 75, 86 дюймов, которые объединяют функциональные возможности нескольких цифровых устройств. Они обладают высоким качеством цветопередачи и детализации, режимом интерактивной доски для работы с рукописным текстом, встроенной 4K-видеокамерой и возможностью интеграции с сервисами Google.

ЖК-видеостены Hisense, также пополнившие продуктовый портфель OCS, используются для создания масштабируемых систем отображения с высоким разрешением. В числе их характеристик — двухъядерная технология SoC для круглосуточной работы, широкий угол обзора (178°), максимальная яркость в 500 нит и т. д.

«Среди многообразия продукции, представленной на ИТ-рынке, мы всегда выбираем качественные и актуальные решения, которые не только обеспечивают технологическое развитие бизнеса, но и отвечают вызовам завтрашнего дня, — сказал Александр Заботин, заместитель директора департамента инфраструктуры и инженерных систем OCS Distribution. — Развитие сотрудничества с Hisense позволит нам обеспечить партнеров новыми эффективными инструментами для отображения информации и взаимодействия с аудиторией».