«Группа Астра» и «Випакс» объединяют усилия для создания защищенных решений в сфере интеллектуального видеонаблюдения

«Группа Астра» и компания «Випакс+», российский разработчик и производитель систем интеллектуального видеонаблюдения, подписали договор о технологическом партнерстве.

Компании сотрудничают с 2021 г.: совместная работа продуктов «Випакс» и «Группы Астра» реализована на различных объектах в промышленном, нефтегазовом, технологическом секторах, а также на объектах силовых структур. В рамках программы реализации встраиваемых систем оборудование производства «Випакс» — серверы аналитики, видеосерверы и системные блоки (ЦСУ, УРМ) — выпускается на базе ОС Astra Linux Embedded.

Новый договор о технологическом партнерстве предусматривает углубление взаимной адаптации продуктов, повышение уровня их совместимости и создание новых комплексных решений, обеспечивающих максимальный уровень безопасности. Расширение сотрудничества позволит компаниям оперативнее реагировать на потребности заказчиков и предлагать рынку защищенные решения, соответствующие требованиям государства.

Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра», отметил: «Випакс» — один из наших надежных технологических партнеров, с которым мы прошли значительный путь от первых совместных проектов до масштабных внедрений на объектах критической инфраструктуры. Подписание договора о технологическом партнерстве — закономерный шаг в развитии наших отношений. Мы видим большой потенциал в создании комплексных решений, объединяющих возможности ОС Astra Linux и систем интеллектуального видеонаблюдения «Випакс». Совместная работа позволит обеспечить заказчикам высокий уровень защищенности и технологической независимости».

Дмитрий Тюбин, руководитель отдела продаж компании «Випакс+», сказал: «Компания «Випакс» — российский разработчик и производитель систем интеллектуального видеонаблюдения. Мы последовательно развиваем экосистему решений обеспечения безопасности через разработку собственных аппаратных и программных продуктов под брендами Domination, «АйТек Про», «Випакс Высота» и усиливаем сотрудничество с ведущими игроками рынка ИБ. Наши заказчики используют решения «Випакс» с предустановленной ОС Astra Linux от ведущего российского разработчика операционных систем — «Группы Астра». В наше время наличие надежного программного обеспечения российского производства — это не просто тренд, а основа безопасности нашей страны. Тесное технологическое взаимодействие с «Группой Астра» позволит оперативно обеспечивать взаимную адаптацию продуктов, повышать уровень их совместимости и создавать новые комплексные защищенные решения, максимально отвечающие требованиям рынка и государства».