Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169796
ИКТ 13226
Организации 10372
Ведомства 1448
Ассоциации 974
Технологии 3394
Системы 25170
Персоны 72679
География 2753
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

Видеоинтеллект



27.02.2025 Доля отечественного оборудования в решениях для видеоаналитики не превышает 60% 1
20.07.2020 В России разработан первый национальный стандарт в области искусственного интеллекта для ситуационной видеоаналитики 2
04.09.2018 Резидент Фонда «Сколково» получил сертификат ФСБ России 2
17.04.2018 Konica Minolta и «Видеоинтеллект» научат камеры наблюдения распознавать агрессию 1
27.09.2017 «Астерос» и «Видеоинтеллект» объединились в консорциум для разработки систем безопасности 1
13.03.2017 «Видеоинтеллект» будет анализировать заполненность полок в магазинах 1
06.02.2017 «Видеоинтеллект» разработал новую систему для обеспечения безопасности на транспортных объектах 1
18.01.2017 «Видеоинтеллект» представил систему видеоаналитики для ритейла 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Видеоинтеллект и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
Konica Minolta 406 1
Ростелеком 9766 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Konica Minolta - Mobotix 33 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
Amazon Inc - Amazon.com 3016 1
Газпром экспорт - Газэкспорт 6 1
Башня Федерация 15 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 2
Петербургский метрополитен ГУП 139 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 11 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 180 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4065 5
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 823 3
Умные платформы 1706 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1801 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8630 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1072 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 276 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12040 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5093 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1264 1
Motion sensor - Сенсор движения - Датчик движения - Детектор движения 178 1
Стандартизация - Standardization 2139 1
Контрастность 2844 1
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 131 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3427 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5105 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 399 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3574 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 436 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10170 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5346 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1578 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 266 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1449 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 553 1
Астерос Securix 11 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 1
Сажин Павел 5 5
Черткова Светлана 3 3
Сосенко Вадим 1 1
Гарбук Сергей 18 1
Бочкарев Сергей 51 1
Кривозубов Павел 27 1
Бураков Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2989 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1578 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5898 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 2
Физика - Physics - область естествознания 2654 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1598 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4856 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 180 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5045 1
Аренда 2439 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 497 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5820 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8664 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8156 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343617, в очереди разбора - 766291.
Создано именных указателей - 169796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще