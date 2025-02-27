Получите все материалы CNews по ключевому слову
Видеоинтеллект
Видеоинтеллект и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром экспорт - Газэкспорт 6 1
|Башня Федерация 15 1
|РВК - Российская венчурная компания 549 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 1
|Сажин Павел 5 5
|Черткова Светлана 3 3
|Сосенко Вадим 1 1
|Гарбук Сергей 18 1
|Бочкарев Сергей 51 1
|Кривозубов Павел 27 1
|Бураков Андрей 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343617, в очереди разбора - 766291.
Создано именных указателей - 169796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.