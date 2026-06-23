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Газпром экспорт Газэкспорт

Газпром экспорт - Газэкспорт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.06.2026 Анатолий Чекмарев назначен генеральным директором компании PIX Robotics 1
27.09.2017 «Астерос» и «Видеоинтеллект» объединились в консорциум для разработки систем безопасности 1
30.11.2015 Астерос создал ИТ-инфраструктуру новой штаб-квартиры «дочки» «Газпрома» 4
27.03.2007 ICL-КПО ВС - авторизованный партнёр «Информзащиты» 1
03.10.2002 Конференция в Сочи: ГТК, ФАПСИ и бизнес обменялись мнениями 1
12.04.2002 Годовой оборот Sterling Group достиг $24 млн. 1
12.04.2002 Годовой оборот Sterling Group достиг $24 млн. 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Газпром экспорт и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9671 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
МегаФон - Мобиком 230 2
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5573 1
Информзащита 925 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 590 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1406 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 486 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 44 1
ICL ГК - ICL Group 476 1
Микротест 284 1
Видеоинтеллект 8 1
ЛИССИ Софт - Лаборатория испытаний средств и систем информатизации 27 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 142 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 39 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 1
Lampertz 16 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 34 2
Лукойл Калининградморнефть 6 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 904 2
Татнефть 241 2
Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 12 2
Sollers - ЗМЗ - Заволжский моторный завод - 15 1
Башня Федерация 16 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3126 1
Газпром ПАО 1481 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 1
Газпром трансгаз 157 1
Александринский театр - Национальный драматический театр России - Академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 15 1
Росстандарт - ВНИИМС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы 5 2
Ростехнадзор РФ - Госэнергонадзор - Федеральный государственный энергетический надзор 3 2
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 2
Администрация Краснодарского края 64 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3605 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3565 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5530 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6494 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5389 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4925 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 971 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 341 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 306 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 191 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 263 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 27 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63978 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1566 2
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 246 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35641 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7715 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4333 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15853 2
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 299 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 356 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3610 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2022 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 567 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 316 1
Speakerphone - Спикерфон 49 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Слаботочная система - система слабых токов 32 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13378 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3871 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1570 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8090 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34232 1
Умные платформы 1967 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4291 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1156 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8650 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60855 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4168 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13810 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5060 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9154 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4996 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2334 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25087 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9256 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4561 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12981 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 544 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3361 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 505 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13031 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 615 1
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 75 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 163 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
Астерос Securix 12 1
IBM ISS RealSecure - IBM ISS RealSecure SiteProtector - IBM ISS RealSecure Security Fusion Module 37 1
Токмаков Сергей 7 2
Беззубцев Олег 7 1
Иванищак Сергей 2 1
Емельянов Геннадий 4 1
Бурмистрова Елена 1 1
Сосенко Вадим 1 1
Симонян Георгий 1 1
Казак Максим 162 1
Поликарпов Александр 7 1
Сажин Павел 7 1
Куликов Алексей 5 1
Медведев Александр 15 1
Лаврухин Юрий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 164231 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19351 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47226 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3541 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1692 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2505 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4442 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1266 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14750 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1666 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1758 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1293 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1650 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 259 2
Германия - Федеративная Республика 13141 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2330 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2224 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1402 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3322 1
Берингов пролив - Берингия - Берингийский перешеек - Берингов мост 25 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новая Земля архипелаг (Матка) 21 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21341 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33297 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6648 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2245 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 2
Энергетика - Energy - Energetically 5775 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 381 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3307 1
Аудит - аудиторский услуги 3371 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 635 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4468 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3930 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26960 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9069 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6439 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 710 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 445 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 980 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57042 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1638 1
Физика - Physics - область естествознания 2913 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52902 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5537 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7302 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6654 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11532 1
TAdviser - Центр выбора технологий 456 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8537 1
РАН ВИНИТИ - Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 6 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 482 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 724 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 737 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451767, в очереди разбора - 728193.
Создано именных указателей - 196430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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