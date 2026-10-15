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Сибур Холдинг ТюменьГаз СибурТюменьГаз Сибур Тюмень Юграгазпереработка

Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка

«СибурТюменьГаз» является дочерним предприятием СИБУРа, которое объединяет газоперерабатывающие мощности компании. Семь заводов компании в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах перерабатывают попутный нефтяной газ в сырье для нефтехимических и химических предприятий.

СОБЫТИЯ

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15.10.2026 На факельном хозяйстве нефтехимического производства импортозаместили 22-летнюю АСУТП 1
28.02.2024 ГК Softline внедрила систему контроля привязи при работе на высоте для компании «СибурТюменьГаз» 2
30.06.2023 «Сибур» представил контрольно-измерительный комплекс собственной разработки 1
21.06.2022 «СИБУР» масштабировал российскую цифровую платформу ЭКОНС на шести предприятиях 1
09.12.2021 «Мегафон» и «Сибур» построят самую большую частную сеть Private LTE в России 1
10.07.2020 «Сибур» запустил AR-сервис для дистанционного обслуживания и ремонта промышленного оборудования 2
05.06.2019 «Сибур» и Ericsson при поддержке «Энвижн груп» испытали корпоративную сеть Private LTE 1
13.08.2018 IBS завершила вторую волну тиражирования SAP ERP на предприятиях «Сибура» 1
23.07.2018 «СИБУР» объединил производственные площадки с помощью SAP ERP 1
16.02.2010 «Юграгазпереработка» автоматизировала документооборот на базе Directum 2
12.04.2002 Годовой оборот Sterling Group достиг $24 млн. 1
12.04.2002 Годовой оборот Sterling Group достиг $24 млн. 1
11.07.2001 Sterling Group приступила к автоматизации газокомпрессорной станции предприятия "Сибур-Тюмень" 2

Публикаций - 13, упоминаний - 17

Сибур Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 3
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 134 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
МегаФон - Мобиком 230 2
SAP SE 5631 2
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HP - Hewlett-Packard 3667 2
SoftClub - СофтКлуб 160 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 110 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 346 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс - Sky Technologies - Скайтех 42 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 435 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1851 1
МегаФон 10990 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16194 1
Softline - Софтлайн 3815 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 55 1
Directum - Директум 1293 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3091 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
G-Core Labs 74 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 444 1
NVision Group - Энвижн Груп 701 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 235 1
Softline - Polymatica - Полиматика 203 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 199 1
Seiko Epson Corporation 912 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 538 11
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 4
Воронежсинтезкаучук АО 18 4
Сибур Холдинг - Кстово 4 3
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 26 3
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 25 3
Сибур Холдинг - Сибур Нефтехим 8 3
Газпром экспорт - Газэкспорт 8 2
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 34 2
Лукойл Калининградморнефть 6 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 934 2
Татнефть 246 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Сибур Холдинг - Сибур Тобольск - Тобольск-Нефтехим - Тобольский нефтехимический комбинат 8 1
Сибур Холдинг - ПЭТФ 2 1
Сибур Холдинг - Полиэф 1 1
Сибур Холдинг - ЗапСибТрансгаз 2 1
Росстандарт - ВНИИМС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы 5 2
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