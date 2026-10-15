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Сибур Холдинг ТюменьГаз СибурТюменьГаз Сибур Тюмень Юграгазпереработка
«СибурТюменьГаз» является дочерним предприятием СИБУРа, которое объединяет газоперерабатывающие мощности компании. Семь заводов компании в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах перерабатывают попутный нефтяной газ в сырье для нефтехимических и химических предприятий.
СОБЫТИЯ
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Сибур Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Токмаков Сергей 7 2
|Ермолаев Алексей 7 2
|Климов Игорь 2 1
|Мурзакаев Ильмир 1 1
|Залимов Тимур 1 1
|Салин Антон 10 1
|Асфандияров Ришат 1 1
|Паначевный Сергей 1 1
|Номоконов Василий 13 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 1
|Самошкин Дмитрий 20 1
|Ершов Андрей 52 1
|Соколов Александр 51 1
|Пилипенко Дмитрий 20 1
|Тютрин Игорь 6 1
|Попов Александр 56 1
|Леус Александр 7 1
|Черных Владимир 2 1
|Антонян Эмин 12 1
|Туча Игорь 2 1
|Ежов Василий 48 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
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