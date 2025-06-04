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Номоконов Василий


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Lansoft и «Сибур» заключили Меморандум о сотрудничестве для развития ИТ-решений 1
23.05.2024 GigaChat поможет трансформировать бизнес-процессы СИБУРа 1
13.04.2023 Дмитрий Чернышенко: Инвестиции госкомпаний и госкорпораций в отечественное ПО составят более 922 млрд. рублей 1
09.12.2021 «Мегафон» и «Сибур» построят самую большую частную сеть Private LTE в России 1
07.08.2020 В «Почте России» новый ИТ-директор взамен арестованного 1
20.01.2020 Цифровое предприятие 1
21.05.2019 Экс-руководитель «Сбертеха» стала главной по цифровым технологиям в СИБУРе 1
06.03.2019 Василий Номоконов, исполнительный директор «Сибура»: Мы резко нарастили блок ИТ и меняем работу с подрядчиками 1
20.03.2018 Станьте участником четвертой промышленной революции вместе с СИБУРом 2
28.12.2016 Его величество бизнес-процесс: как цифровая эпоха меняет предпринимательство 1
27.12.2016 Интеллектуальные игры: как разумные машины меняют бизнес 1
26.12.2016 Будущее наступило: как интернет вещей меняет бизнес 1
23.12.2016 Меняйся, или умри: как развивать бизнес в цифровую эпоху 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Номоконов Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 4
Microsoft Corporation 24864 4
МегаФон 9302 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8908 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 548 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 2
IBM - International Business Machines Corp 9473 2
MIT Media Lab 23 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 88 1
Raxel Telematics 5 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 815 1
Крок - Croc 1785 1
Google LLC 11962 1
SAP SE 5334 1
8492 1
Amazon Inc - Amazon.com 3050 1
Softline - Софтлайн 2990 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
McKinsey & Company Int 254 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
EGAR Technology - ЕГАР Текнолоджи 21 1
Цифра ГК 2478 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 442 1
Telematics 13 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3250 1
Ростелеком 9950 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4153 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 343 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 466 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 471 12
Pony Express - Фрейт линк 70 3
Северсталь ПАО - Severstal 502 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7616 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 2
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 18 2
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 22 1
Сибур Холдинг - Сибур Нефтехим 8 1
Альфа-Банк 1800 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Лента - Сеть розничной торговли 2149 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 520 1
Почта России ПАО 2162 1
Воронежсинтезкаучук АО 17 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 1
Сибур Холдинг - Сибур Тобольск - Тобольск-Нефтехим - Тобольский нефтехимический комбинат 8 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2888 1
РЖД - Российские железные дороги 1942 1
Ренова финанс 5 1
Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3093 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6083 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4631 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 465 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2027 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 801 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53034 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68300 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5890 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15053 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6903 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21863 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14107 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20819 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5524 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16245 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10687 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3304 5
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 598 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3006 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3053 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11567 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31959 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5007 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5730 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4658 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7564 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8890 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 791 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11426 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 670 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 652 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7079 2
Оцифровка - Digitization 4710 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 784 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5353 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6349 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5328 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1416 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1206 2
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9679 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1673 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 825 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2244 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10823 2
Microsoft Azure 1429 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1125 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
GE - General Electric Predix - IIoT-платформа 9 1
Microsoft Cortana Intelligence Suite 10 1
Microsoft Office 365 955 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 522 1
Microsoft Dynamics 365 134 1
Microsoft Visio - MS Visio 154 1
Microsoft Azure IoT 30 1
МТС Мобильные сотрудники 113 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 705 1
Мобильный обходчик 22 1
МегаФон Наши люди 48 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 212 1
СалютДевайсы - GigaChat 250 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1195 1
C/C++ - Язык программирования 790 1
Шеховцов Юрий 34 4
Аликошвили Георгий 17 3
Меднов Сергей 124 3
Савкин Владимир 39 2
Мельникова Алиса 96 2
Агапкин Алексей 39 2
Ланько Егор 7 2
Дмитриев Дмитрий 12 2
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 1
Греф Герман 430 1
Айвазов Александр 31 1
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 6 1
Марченко Дмитрий 28 1
Gens Frank - Генс Фрэнк 9 1
Рудаш Дмитрий 5 1
Тютрин Игорь 6 1
Антонян Эмин 10 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Шерейкин Максим 15 1
Емельченков Сергей 140 1
Хоробрых Андрей 12 1
Кулик Вадим 188 1
Мишустин Михаил 697 1
Путин Владимир 3248 1
Чернышенко Дмитрий 572 1
Чаркин Евгений 299 1
Кириенко Владимир 141 1
Осеевский Михаил 324 1
Колесников Максим 25 1
Годунов Андрей 12 1
Постнов Игорь 3 1
Белевцев Андрей 70 1
Дырмовский Дмитрий 139 1
Скосырев Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149343 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17488 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 116 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14257 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52613 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44263 1
Америка - Американский регион 2172 1
Ближний Восток 2983 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2569 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 426 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 221 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 49 1
Бразилия - Федеративная Республика 2396 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 89 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 279 1
США - Калифорния 4681 1
Куба - Республика 370 1
Европа Западная 1484 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49299 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14156 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5945 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2530 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24822 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30229 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2817 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1992 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3241 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5996 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52695 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5728 2
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5021 2
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 61 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 411 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 1
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4140 1
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Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1273 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5029 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1776 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6367 1
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2902 1
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 2496 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2571 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 57 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1358 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5242 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2484 1
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Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 83 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 243 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1566 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 36 1
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