MIT Media Lab

MIT Media Lab

СОБЫТИЯ

02.11.2022 Роскомнадзор потребовал у сервиса для обучения программированию из США оставить только два пола 1
10.09.2020 В Китае запретили популярный детский язык программирования, потому что он учит плохому 1
20.01.2020 Цифровое предприятие 1
17.09.2019 Легендарный адепт CПО и создатель GNU/Linux отошел от дел из-за яростной травли 1
12.10.2018 Hisense: высокотехнологичная китайская техника на российском рынке 1
23.09.2018 Hisense: высокотехнологичная китайская техника на российском рынке 1
11.02.2014 Здоровье – дело техники. Обзор медицинских технологий настоящего и будущего 1
21.03.2013 Ученые HP создали инновационный 3D-дисплей. ВИДЕО 1
02.08.2012 В России будет создана крупнейшая в мире сеть Fab Lab 1
28.05.2012 "Особое мнение" MIT Media Lab 1
22.05.2012 Обзор робота Lego Mindstorms NXT 2.0: Терминатор из конструктора 1
15.08.2011 Зеркало для сердечной мышцы 1
21.05.2010 Greener Gadgets Design 2010: сделай свой мир чище 1
25.05.2006 Ноутбук за $100 появится в 2007 году 1
17.11.2005 На рынке появятся ноутбуки стоимостью $100 1
03.10.2005 Фото дня: настоящий ноутбук за $100 1
03.10.2005 Фото дня: настоящий ноутбук за $100 1
28.05.2003 Нанометровые вычисления становятся реальностью 1
28.05.2003 Нанометровые вычисления становятся реальностью 1
23.09.2002 Новый криптографический ключ: смола и стекло вместо математики 1
23.09.2002 Новый криптографический ключ: смола и стекло вместо математики 1
09.06.2001 Аутсорсинг в Индии процветает 1
14.11.2000 Развивающиеся страны станут лидерами IT рынка? 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

MIT Media Lab и организации, системы, технологии, персоны:

Sharp Corporation 1049 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 205 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 2
IBM Almaden Research Center 25 2
IBM - International Business Machines Corp 9563 2
Toshiba Corporation 2957 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1596 2
AT&T Inc 1697 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Tencent 174 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 256 1
Quanta Computer 211 1
NetEase 33 1
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 1
Nano Retina 2 1
RSL Steeper 3 1
Intelligent Fingerprinting 2 1
HiTechnic 11 1
Atmel 49 1
Mobisante 4 1
WaiWai - ВайВай 3 1
Microsoft Corporation 25315 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
HP Inc. 5767 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 1
LEGO 255 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 120 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 503 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
РВК - Российская венчурная компания 558 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 78 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2956 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 235 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 18 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 112 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14994 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18557 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6561 3
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1111 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2377 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6925 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1478 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1105 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 557 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1177 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 2
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 522 2
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 61 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 2
Khronos WebGL - Web-based Graphics Library - Кроссплатформенный API для 3D-графики в браузере 38 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 543 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1105 2
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 324 2
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 758 2
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 968 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 2
Hisense - Hisense ULED - серия телевизоров - дисплей на квантовых точках 40 2
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 41 2
Hisense Laser TV - Hisense Rollable Screen Laser TV - Hisense Smart Laser TV 4K Ultra HD 11 2
Hisense WFBL - Hisense WF - стиральная машина 7 2
Hisense R - Hisense PureFlat - серия холодильников 7 2
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 58 2
TI DLP Чипсет 5 2
Linux OS 10992 2
Oracle Java - язык программирования 3343 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 322 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 442 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 168 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2421 1
The Digital Box ADA 28 1
Pinterest 79 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 284 1
Ether - криптовалюта 19 1
Notepad++ 26 1
Nano Retina - Bio-Retina 2 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
RSL Steeper - Bebionic 3 1
Nokia Nseries 538 1
LEGO Mindstorms Education - LEGO Mindstorms Robotics Invention System - Лего Майндстормс - Robolab 24 1
Mobisante MobiUS 2 1
OpenAI - ChatGPT 565 1
Кубик Рубика - Магический кубик - bűvös kocka 29 1
Toshiba TG 15 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7398 1
Apple iPad 3943 1
Google Android 14782 1
Apple iOS 8306 1
Apple macOS 2275 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Microsoft Windows 16414 1
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 3
Heinrich Andreas - Хайнрих Андреас 5 2
Gershenfeld Neil - Гершенфельд Нейл 3 2
Номоконов Василий 13 1
Шеховцов Юрий 34 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 75 1
Тихонов Олег 5 1
Epstein Jeffrey - Эпштейн Джеффри 8 1
Борисова Полина 13 1
Бортник Иван 21 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 128 1
Булычева Екатерина 1 1
Annan Kofi - Аннан Кофи 18 1
Minsky Marvin - Мински Марвин 4 1
Вайсман Мик - Wiseman Mick 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53553 8
Россия - РФ - Российская федерация 158048 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18335 6
США - Калифорния 4778 4
Индия - Bharat 5723 4
Китай - Тайвань 4142 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2984 2
Нидерланды 3643 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1402 2
Нигерия - Федеративная Республика 330 2
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 82 2
Европа 24671 2
Япония 13562 2
Америка Южная 870 2
Германия - Федеративная Республика 12955 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1785 2
Бразилия - Федеративная Республика 2459 2
Солнечная система - Solar system 2549 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3384 1
Америка Латинская 1890 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1439 1
Таиланд - Королевство 873 1
Египет - Арабская Республика 1051 1
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 193 1
Великобритания - Кембридж 261 1
США - Огайо 291 1
США - Массачусетс 514 1
Китай - Синьцзян-Уйгурский автономный район - Урумчи - Карамай - Наньшань 39 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 1
Казахстан - Южный Казахстан - Туркестанская область - Туркестан 32 1
Сатурн - Титан (спутник) 505 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 137 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46030 1
Азия - Азиатский регион 5759 1
Дания - Королевство 1318 1
Сингапур - Республика 1913 1
Израиль 2786 1
США - Нью-Йорк 3154 1
Бельгия - Королевство 1172 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15225 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 2
Английский язык 6885 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Молекула - Molecula 1084 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2970 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
НКО - Некоммерческая организация 594 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 82 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Deutsche Welle - Телеканал 47 2
New Scientist 1448 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1270 1
MIT Technology Review 65 1
The Verge - Издание 597 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 979 9
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 427 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 1
MIT CSAIL - Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory - Лаборатория компьютерных наук и искусственного интеллекта - научно-исследовательский институт при Массачусетском технологическом институте 4 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 1
University of Akron - Акронский университет 9 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
WRO - World Robotics Olympiad - World Robot Olympiad - Всемирная олимпиада роботов - Всемирная олимпиада по робототехнике 8 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Greener Gadgets Conference 3 1
