WaiWai ВайВай


СОБЫТИЯ

16.06.2025 Мик Вайсман, WaiWai: ИИ-агенты ищут клиентов — менеджеры закрывают сделки 1
24.04.2025 CEO Trinity Monsters запустил стартап WaiWai: AI-агенты для B2B-продаж 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

WaiWai и организации, системы, технологии, персоны:

Trinity Monsters - ТМ 4 2
Klarna - Klarna Bank AB - Sofort 15 1
HubSpot 12 1
Meta Platforms - Facebook 4547 1
MIT Media Lab 24 1
Telegram Group 2626 1
Ак Барс ХК - Холдинговая компания 3 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1097 1
Ак Барс Банк 275 1
МИК - Московский инновационный кластер 171 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 502 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4946 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1373 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3738 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 554 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 265 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 560 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18557 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73666 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1320 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5771 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7649 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 16 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 881 1
Apple - App Store 3018 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 1
Qsoft - amoCRM 131 1
Вайсман Мик - Wiseman Mick 5 2
Бельгия - Брюссель 237 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1439 2
Россия - РФ - Российская федерация 158048 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53553 1
Швеция - Королевство 3719 1
Сингапур - Республика 1913 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 328 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15225 1
Cryptocurrency - Stablecoin - Стейблкойн - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) 26 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
