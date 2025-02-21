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Кубик Рубика Магический кубик bűvös kocka



21.02.2025 Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали? 1
30.12.2019 Российский бизнес встал в очередь за суперкомпьютером 1
22.12.2017 Изобретен компьютер, который «невозможно взломать» 1
25.12.2015 Подарки для всех и каждого, или Итоги ZOOM 1
10.12.2015 Голографический телевизор - дело пяти лет! 1
15.05.2015 Рубику и не снилось 1
17.03.2014 Samsung Galaxy 4 победил кубик Рубика руками LEGO 1
15.03.2013 Поиграй в рулетку с интеллектом 1
09.07.2012 Кубик Рубика удвоился 2
22.05.2012 Обзор робота Lego Mindstorms NXT 2.0: Терминатор из конструктора 1
22.12.2011 Кубик для самых умных 1
11.11.2011 Гений в кубе 1
31.05.2011 Робот решает Кубик Рубика за 10 секунд 1
11.05.2010 "Гуглофон" собрал кубик Рубика 1
27.04.2009 Будильник Рубика 2
06.06.2008 Алгоритм сборки кубика Рубика оптимизирован до 23 ходов 1
26.03.2008 Оптимизирован алгоритм сборки кубика Рубика 1
03.07.2007 Картины из кубиков Рубика 1
01.06.2007 Создан рекордный алгоритм для Кубика Рубика 2
29.05.2007 Кубик Рубика нового типа 1
23.10.2006 Соберите кубик Рубика в онлайне 1
26.04.2006 Создан кубик Рубика 2 2
26.04.2006 Фото дня. Создан кубик Рубика 2 1
07.09.2005 Кубик Рубика возвращается 2
22.11.2004 Видеомагнитофоны уходят в историю 1
04.03.2004 Магический куб расскажет виртуальную сказку 1
12.09.2003 В Москве началась продажа игр для мобильников 1

Публикаций - 27, упоминаний - 32

Кубик Рубика и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10289 2
JVC Kenwood 416 2
Huawei 3953 1
Nvidia Corp 3510 1
Lenovo Group 2297 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
MIT Media Lab 23 1
HiTechnic 11 1
Atmel 49 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 80 1
Технологии Будущего 149 1
Lenovo Motorola 3502 1
Sony 6552 1
Reaxion 6 1
LEGO 245 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7375 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
John Lewis & Partners 11 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13717 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9366 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24280 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13270 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5333 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16198 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20878 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10017 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5413 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7327 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4617 2
Монохромное изображение - Monochrome image 624 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7112 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9667 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12526 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2685 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24267 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4799 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4190 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13966 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1015 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6055 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27778 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5582 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 1
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12237 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12572 1
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5353 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7457 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 397 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16015 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2966 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14447 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1748 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 532 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4751 1
Oracle Java - язык программирования 3094 2
LEGO Mindstorms Education - LEGO Mindstorms Robotics Invention System - Лего Майндстормс - Robolab 24 2
Microsoft Windows 15722 1
Intel Core - Семейство процессоров 1206 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4508 1
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Nvidia Tesla GPU 156 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 37 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 57 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1343 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 1
Huawei MediaPad - серия планшетов 94 1
Lenovo Vibe - серия смартфонов 60 1
TI Sitara ARM Processor 4 1
Apple macOS 2074 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1635 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 291 1
The Digital Box ADA 23 1
Nokia Nseries 537 1
Morpheus 43 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 352 1
Samsung Galaxy 959 1
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 182 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 1
Sony u-Matic Betamax 29 1
JVC Kenwood KCC - Kenwood KMM - JVC Kenwood KMC - JVC Kenwood KM - Kenwood Cooking Chef - Kenwood FP - кухонный комбайн - кухонная машина 11 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 313 1
Рафаловский Давид 32 1
Меликишвили Отари 6 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 120 1
Гвоздев Дмитрий 130 1
Hywel Jones - Хайвэл Джонс 1 1
Knowles Dan - Ноулз Дэн 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52227 4
Япония 13307 3
Россия - РФ - Российская федерация 145379 3
Куба - Республика 363 2
Венгрия 813 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14222 1
Сингапур - Республика 1855 1
Южная Корея - Республика 6664 1
Япония - Токио 995 1
Европа 21808 1
Дания - Королевство 1298 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 1
США - Флорида 767 1
США - Мичиган 267 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29298 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48300 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13639 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5041 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5555 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14471 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7877 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4859 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6738 1
Энергетика - Energy - Energetically 5121 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1759 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4979 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 418 1
Физика - Physics - область естествознания 2653 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2024 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5748 1
Информатика - computer science - informatique 1061 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1232 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24243 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1555 1
Спорт - Шашки - Checkers 31 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 489 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
New Scientist 1448 1
Phys.org 972 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 36 1
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 118 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 645 2
WRO - World Robotics Olympiad - Всемирная олимпиада роботов Википедия 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2442 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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