Кубик Рубика Магический кубик bűvös kocka
Кубик Рубика и организации, системы, технологии, персоны:
|LEGO 245 4
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7375 1
|Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
|John Lewis & Partners 11 1
|Рафаловский Давид 32 1
|Меликишвили Отари 6 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 120 1
|Гвоздев Дмитрий 130 1
|Hywel Jones - Хайвэл Джонс 1 1
|Knowles Dan - Ноулз Дэн 1 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
|New Scientist 1448 1
|Phys.org 972 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342195, в очереди разбора - 766958.
Создано именных указателей - 169213.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.