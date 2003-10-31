Разделы

ГЕРЦ


УПОМИНАНИЯ


31.10.2003 Минпечати РФ раздало права на наземное эфирное теле- и радиовещание 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

ГЕРЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10440 14
LG Electronics 3649 13
Sony 6588 9
Philips 2069 6
Nvidia Corp 3626 6
Microsoft Corporation 25001 5
Lenovo Group 2320 4
Apple Inc 12356 4
HP Inc. 5727 4
Toshiba Corporation 2939 4
Acer Group - Acer Inc 2603 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 4
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 427 4
Google LLC 12052 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13556 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2077 3
HTC Corporation 1501 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 2
Новые облачные технологии (НОТ) 458 2
Razer Inc 79 2
Fujitsu 2054 2
Logitech 423 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 667 2
Sharp Corporation 1043 2
ViewSonic 312 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 443 2
Bang&Olufsen - B&O 139 2
JVC Kenwood 416 2
Bose corp 33 2
Nakamichi 16 2
Sound United - Marantz 14 2
Dell EMC 5057 1
Amazon Inc - Amazon.com 3079 1
X Corp - Twitter 2893 1
Yandex - Яндекс 7993 1
Huawei 4083 1
Xiaomi 1859 1
Meta Platforms - Facebook 4490 1
101Hotels.com 456 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 47 2
Геометрия НПО 148 2
Связной ГК 1375 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 967 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2582 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 531 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 285 1
Kickstarter 129 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 477 1
UPS 207 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 307 1
Лента - Сеть розничной торговли 2199 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 260 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 1
Carl Zeiss AG 304 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 89 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 1
LEGO 251 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 51 1
Верный - торговая сеть 300 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 216 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 193 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 152 1
Градиент 91 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 47 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Dixis - Диксис 359 1
Телефорум 93 1
Grundig 41 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 36 1
Генезис 19 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5642 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 519 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 497 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2075 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3181 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3419 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2637 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 521 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 414 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 247 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6321 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 319 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1464 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6171 20
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12727 20
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10192 18
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7230 18
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1936 18
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3946 17
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17539 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14156 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54545 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12734 14
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21419 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25325 13
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4717 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7488 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24996 12
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4649 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7934 11
Наушники - Headphones 4167 11
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2909 11
Контрастность 2907 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12495 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14176 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10317 10
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3617 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14746 9
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3980 9
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5739 9
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2177 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9441 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11020 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16491 8
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 772 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9980 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5593 8
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3704 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6180 7
Стереоизображение - стереоскопическое изображение - stereoscope 147 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3145 6
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1058 6
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1033 6
Google Android 14420 7
Apple iOS 8045 5
Nvidia G-Sync 157 4
Microsoft Windows 16070 3
Linux OS 10546 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2101 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1393 3
Microsoft Windows 2000 8665 3
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 3
Innolux Corporation - Pioneer - телевизоры 45 3
Google Play - Google Store - Android Market 3381 2
Apple iPad 3893 2
Nvidia GeForce GTX 522 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1590 2
Apple - App Store 2959 2
Apple iPhone 6 4863 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 849 2
HP Omen - Omen by HP 56 2
Sony Bravia 249 2
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 420 2
SETI Institute - search for extraterrestrial intelligence — «поиск внеземного разума» - SETI@home 35 2
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 202 2
Philips Ambilight 101 2
Samsung PS - серия телевизоров 27 2
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Bose Link 3 2
Sony - 4K X-Reality PRO - 8K X-Reality PRO. 28 2
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 247 1
Google YouTube - Видеохостинг 2843 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7207 1
Apple AirPlay 121 1
Microsoft Windows 10 1835 1
Apple macOS 2161 1
Microsoft Office 3867 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1151 1
Microsoft Cortana 174 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 314 1
Intel Core - Семейство процессоров 1224 1
Наумов Максим 99 4
Anderson David - Андерсон Дэвид 14 2
Ширшов Павел 76 2
Horowitz Paul - Хоровиц Пол 4 2
Werthimer Dan - Вертхаймер Дэн 4 2
Zettl Alex - Зеттл Алекс 5 2
Песков Дмитрий 110 1
Соколова Наталья 19 1
Дегтев Геннадий 270 1
Ушацкий Андрей 105 1
Бушуев Сергей 3 1
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 1
Забродин Алексей 17 1
Цветков Александр 13 1
Москалева Татьяна 73 1
Беляева Татьяна 24 1
Свердлова Анна 20 1
Ким Евгений 7 1
Елбаев Владимир 6 1
Виноградов Андрей 6 1
Савченко Игорь 2 1
Заика Александр 1 1
Халутин Андрей 4 1
Лысцев Сергей 1 1
Дали Сальвадор 7 1
Кузнецов Ян 9 1
Овчинский Владислав 229 1
Полнарева Лариса 1 1
Philippens Ingrid - Филиппенс Ингрид 1 1
Stepan Jens - Степан Йенс 1 1
Саттыбаев Болат 1 1
Каллаур Галина 1 1
Чупина Екатерина 1 1
Carmack John - Кармак Джон 22 1
Крутых Федор 1 1
Luckey Palmer - Лаки Палмер 7 1
Clement Wolfgang - Клемент Вольфганг 6 1
Маслакова Наталья 1 1
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 1
Аминевская Кристина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151933 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52873 10
Япония 13410 7
Земля - планета Солнечной системы 10522 6
Европа 24474 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44751 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13455 5
Южная Корея - Республика 6767 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17728 3
Германия - Федеративная Республика 12835 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2970 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3566 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1424 2
США - Калифорния 4689 2
Италия - Рим 206 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 506 2
США - Калифорния - Беркли 282 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 921 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2104 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 943 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1644 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 422 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 497 1
Россия - Кубань 209 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 305 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 93 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 206 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18127 1
Азия - Азиатский регион 5659 1
Швеция - Королевство 3654 1
Америка - Американский регион 2181 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3099 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1365 1
Атлантический океан - Атлантика 293 1
Канада 4940 1
Франция - Французская Республика 7931 1
Великобритания - Лондон 2393 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 1
Турция - Турецкая республика 2446 1
Украина 7712 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5733 12
Ergonomics - Эргономика 1645 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25200 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6164 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3090 5
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1788 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5252 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53535 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11238 3
Физика - Physics - область естествознания 2729 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30835 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5129 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2854 3
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 892 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5155 3
Зоология - наука о животных 2732 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4221 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1704 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1273 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2836 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1799 3
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 168 3
Здравоохранение - Отоларингология 179 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 961 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4207 2
Образование в России 2442 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5130 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9296 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5107 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1115 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3750 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2118 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5842 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6724 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8360 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1976 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1151 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2855 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1420 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1235 2
CNews - ZOOM.CNews 1850 10
PhysicsWeb 184 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11343 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
Рен ТВ - телеканал 74 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Nature 816 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
НГС - Новости Новосибирска 13 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
Geophysical Research Letters 31 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 289 2
University of Bristol - Бристольский университет 84 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 463 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 222 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 309 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Charles Darwin University - Университет Чарльза Дарвина - Университет Северной Австралии 1 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 652 1
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 2 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

