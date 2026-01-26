Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189572
ИКТ 14634
Организации 11348
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3545
Системы 26549
Персоны 82241
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Цветков Александр


СОБЫТИЯ


26.01.2026 В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад 1
10.06.2015 Костромская студия печати «Маркер» установила ЦПМ Xerox Versant 80 Press 1
13.10.2014 Александр Цветков: В новой России требуются новые символы во всем их разнообразии 1
20.05.2014 Завершено формирование деловой программы конференции «ПМСофт» по управлению проектами 1
13.06.2012 В Москве завершилась XI Международная конференция по управлению проектами «ПМСофт» 1
01.04.2011 СМК ПМСОФТ сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008 1
14.10.2010 ИТ в ТЭК: энергетики требуют гарантий эффективности и безопасности 1
21.09.2010 Энергетики разморозили расходы на ИТ 1
15.09.2010 Круглый стол CNews: ИКТ в ТЭК 1
29.06.2009 В Москве прошла международная конференция ПМСОФТ по управлению проектами 1
12.05.2009 28 мая в Москве откроется VIII Международная конференция Primavera по управлению проектами 1
21.02.2008 Конференция для энергетиков: итоги 1
28.03.2005 "Байкалвестком" запускает сеть CDMA-2000 1
22.03.2005 В Иркутске появятся сотовые таксофоны и пинкоматы 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Цветков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ПМСофт 60 9
Oracle Corporation 6894 5
Инфострой - Infostroy 9 3
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 105 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9224 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
СКМ Групп - СКМ Инжиниринг 5 1
Versant 15 1
Системы документооборота 511 1
ГЕРЦ 1 1
Вектор Тех 1 1
Jasper Technologies - Jasper Wireless 14 1
SAP SE 5452 1
Microsoft Corporation 25304 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 17 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Xerox - The Haloid Company 1155 1
Газпром информ - Информгаз 42 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 129 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 157 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 47 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 149 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 31 1
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания - ОАО Инжиниринговый центр - Е4-ЦЭМ, Е4-Центрэнергомонтаж 23 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - IT Energy - Айти Энерджи Сервис 22 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 47 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 210 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Интертехэлектро - Инжиниринговая группа компаний - Новая генерация 3 2
РусРиск - Русское общество управления рисками 2 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 2
Газпром ПАО 1423 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 54 2
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 114 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой 8 1
Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез - НПЗ Нижний Новгород 5 1
РусГазИнжиниринг 3 1
ЭМК Инжиниринг 1 1
Роснефть - РН-Самаранефтехимпроект 2 1
АНХП - АнгарскНефтеХимПроект 1 1
Мосметрострой - Московский метрострой 11 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 657 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
Интер РАО - Нижневартовская ГРЭС 4 1
Энергострой СРО НП 3 1
ФНК ГК 2 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 293 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 503 1
Роснефть НК - нефтяная компания 531 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 282 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 443 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 74 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
TÜV Rheinland Group 164 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 94 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2192 4
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 357 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2744 2
Геральдический совет при Президенте Российской Федерации - Государственный геральдический регистр Российской Федерации 6 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5269 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
AACE - Association for Advancement of Cost Engineering - Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 5 2
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 2
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73621 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7320 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 3
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 393 3
Инжиниринг - технические консультационные услуги 458 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 954 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5287 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 995 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7647 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3405 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2376 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 817 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1046 2
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 186 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 756 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 1
ММТС - Сеть междугородной и международной телефонной связи - МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 115 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 353 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 332 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1041 1
Стоимостной инжиниринг - Value Engineering 3 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1892 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 265 1
Управляемость - Manageability 1955 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 805 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2132 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 2
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 28 1
Thales Surface Radars 1 1
Xerox DuraPaper 3 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 569 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Xerox Color - Xerox Colour - ЦПМ - цифровая печатная машина 50 1
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 37 1
Гревцев Владимир 22 3
Дятлов Сергей 18 3
Митрейкин Александр 20 2
Балашов Сергей 2 2
Колосова Елена 2 2
Кушка Максим 3 2
Солокхин Александр 6 2
Faris Richard - Фарис Ричард 2 2
Попова Мария 141 2
Серова Елена 320 2
Головин Леонид 26 2
Филатова Ирина 2 1
Меркушенков Евгений 8 1
Лысцев Сергей 1 1
Акопян Дмитрий 1 1
Кокушкин Владимир 1 1
Малахов Владимир 2 1
Полнарева Лариса 1 1
Силяков Виталий 1 1
Мещерин Игорь 1 1
Каллаур Галина 1 1
Голиков Олег 2 1
Чупина Екатерина 1 1
Крутых Федор 1 1
Аминевская Кристина 1 1
Позжаев Александр 1 1
Соколова Наталья 19 1
Тарасов Александр 10 1
Лебедев Александр 45 1
Гуревич Дмитрий 15 1
Бушуев Сергей 3 1
Ершова Элеонора 67 1
Забродин Алексей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 157926 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46002 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53535 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13576 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18740 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1001 2
Европа 24665 1
Япония 13562 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3055 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Канада 4992 1
Франция - Французская Республика 7989 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2133 1
Украина 7804 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2692 1
Евразия - Евразийский континент 628 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1705 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1557 1
Россия - СФО - Иркутская область - Усолье-Сибирское 38 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 127 1
Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 107 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 4
Энергетика - Energy - Energetically 5528 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1360 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6273 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Образование в России 2560 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5891 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 2
СРО - саморегулируемые организации 105 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15212 2
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Увлечения и хобби - Hobbies 383 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 556 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6681 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3791 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6371 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2967 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2555 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
НГС - Новости Новосибирска 14 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 3
Gartner - Гартнер 3616 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 167 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
РАН - Российская академия наук 2029 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 234 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414754, в очереди разбора - 727451.
Создано именных указателей - 189572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще